Weilheim: Betrunkener aus Dießen griff Bargäste an

Als die Polizei eintraf, hatten zwei Personen den Mann bereits am Boden fixiert.

Weilheim - Am Sonntag, 6. November, um 00.10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Weilheim über eine betrunkene Person in der Pöltnerstraße in Weilheim informiert, die Gäste einer Bar angreifen würde.

Bei Eintreffen der Polizei vor Ort stellte diese einen 40-Jährigen aus Dießen am Ammersee fest, der aufgrund seines aggressiven Verhaltens bereits von zwei Personen am Boden fixiert wurde. Der 40-Jährige musste nach Angaben der Polizei anschließend durch die eingesetzten Streifenbesatzungen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Auch im weiteren Verlauf der Gewahrsamnahme sei es nicht möglich gewesen, beruhigend auf den 40-Jährigen einzuwirken. Aufgrund seines psychischen Zustandes erfolgte eine notärztliche Untersuchung bei der Polizeiinspektion Weilheim. Da eine Haftfähigkeit nicht gegeben war, lieferte man den 40-Jährigen im Anschluss in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen ein.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen wurden zwei Personen durch den 40-Jährigen in der Pöltnerstraße leicht verletzt. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen.

