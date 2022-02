Betrunkener will Jacke klauen

Teilen

Die Polizisten vor Ort stellten eine Alkoholisierung des Mannes fest. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Susanne Fritzsche

Weilheim - Ein betrunkener Moldauer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau fiel am frühen Dienstagabend Beschäftigten eines Kaufhauses in der Schmiedstraße auf.

Wie die Polizei mitteilte, befand der 38-Jährige sich dabei in einer Umkleidekabine und schlief des Öfteren ein. Die herbeigerufenen Polizisten stellten eine Alkoholisierung des Mannes fest. Er konnte ein gültiges Bahnticket vorweisen und sagte, dass er jetzt nach Hause fahren wolle. Da zu diesem Zeitpunkt keine Straftat oder Ähnliches vorlag, zeigten die Beamten dem desorientierten Mann die Richtung zum Bahnhof. Erst zum Ladenschluss fanden Beschäftigte in der Nähe der Umkleide eine zu verkaufende Jacke auf, an welcher mit Gewalt die angebrachte Diebstahlssicherung abgerissen worden war. Der Schaden an der Jacke war so hoch, dass sie nicht mehr verkauft werden kann.

Gestern Mittag nun wurde erneut die Polizei Weilheim in das Geschäft gerufen. Der selbe Mann hatte erneut den Laden betreten, eine Jacke von einem Ständer genommen und war wiederum in einer Umkleide verschwunden. Beim Verlassen der Umkleide trug der Mann nun die „neue Jacke“. Seine eigene getragen alte Jacke hatte er zurückgelassen. Als er vom Personal darauf angesprochen wurde, wechselte er die Jacken wieder und verließ eilig die Verkaufsräume. Das konsternierte Personal stellte an der Jacke ebenfalls eine abgerissene Diebstahlssicherung fest. Trotz intensiver Fahndung im Innenstadtbereich konnte der Moldauer zunächst nicht angetroffen werden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote