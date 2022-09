Weilheim: Bund Naturschutz fordert Stopp des Straßenbaus

Von: Bianca Heigl

Teilen

Sie fordern den sofortigen Straßenbaustopp: Vertreter des Bund Naturschutz Weilheim mit ihrem ersten Vorsitzenden Thomas Vijverberg (hinten, 2.v.r.) und dem Landesbeauftragten Martin Geilhufe (hinten rechts). Mit dabei auch Karin Knöthig und Stefan Schwaller von der Bürgerinitiative Heimat 2030 (vorne, 3. Und 2.v.r.). © Heigl

Weilheim – Die derzeit laufende Bürgerbefragung bezüglich einer möglichen Umgehungsstraße in Weilheim nimmt der Bund Naturschutz zum Anlass, sich mit einer Forderung nach einem umgehenden Moratorium zu Wort zu melden, das den Aus- und Neubau sowie die Planung von Autobahnen und Bundesstraßen stoppt. Die Ortsgruppe Weilheim traf sich hierzu mit dem bayerischen Landesbeauftragten Martin Geilhufe, der weitere Informationen dazu parat hatte.

Der Vorsitzende des Bund Naturschutz Weilheim Thomas Vijverberg begrüßte die Interessenten dazu zu einem Gespräch. Mit dabei waren auch Karin Knöthig und Stefan Schwaller, beide Mitglieder des Bund Naturschutz und der Bürgerinitiative Heimat 2030. Vijverberg betonte die Wichtigkeit des Moratoriums, da eine neue B2-Umgehungsstraße die Menschen in Weilheim aus Sicht des Bund Naturschutz auf vielfältige Weise belasten würde: Lärmzunahme im Bereich von Wohnbebauung und Schulen, Verlust von Naherholungsgebieten, Beeinträchtigung von Trinkwasser- und Hochwasserschutz, der Frischluftzufuhr und der Stadtentwicklung. Zudem seien die betroffenen Flächen entlang der Trassen auch Lebensraum für viele, teilweise geschützte oder gar vom Aussterben bedrohte Arten.

Landesbeauftragter Geilhufe kennt die Situation, war er doch bereits 2019 mit dem Landesvorstand in der Kreisstadt und schon damals mit dem Thema konfrontiert. „Aber diese Themen dringen in Zeiten, in denen viele Güter knapp werden, leider nicht durch“, so Geilhufe. Dabei sei gerade der Straßenbau eine vorprogrammierte finanzielle Belastung für die Zukunft, da spätestens nach 30 Jahren wieder saniert werden müsse. Er beklagte auch den Investitionsstau bei der Bahn, habe doch das 9-Euo-Ticket die positiven Effekte gezeigt. Wichtig sei es daher, gerade im ländlichen Raum Verkehrsverbünde zu schaffen, damit man mit nur einem Ticket auch Landkreis-übergreifend unterwegs sein könne.



„Wir fordern von den Straßenbauämtern eine viel ehrlichere Berechnung der CO2-Äquivalente“, postulierte der Landesbeauftragte. Gerade für die Artenvielfalt und Biotopverbünde sei der Straßenbau ein „Killer“. Überhaupt sei der Straßenbau das große Sorgenkind im Klimaschutz und auch nach dem Regierungswechsel auf Bundesebene seien keinerlei Veränderungen wahrnehmbar. „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“, wiederholte Geilhufe eine altbekannte These des Bund Naturschutz und mahnte deshalb gerade für den ländlichen Raum einen zuverlässigen ÖPNV mit guten Umsteigezeiten an. Auch Lösungen in den vom Verkehr stark betroffenen Gemeinden brächten Entlastung, was drei Pilotprojekte gezeigt hätten, die der Bund Naturschutz zusammen mit dem zuständigen Ministerium entwickelt hat, eines davon in Bad Kohlgrub.



All diesen Forderungen schlossen sich auch Knöthig und Schwaller an. Sie betonten, dass der Ausbau von ÖPNV und Radwegen sowie Tempolimits die bessere Lösung seien. Eine Mehrheit für das Moratorium sehen alle Beteiligten jedoch schwierig, auf Landesebene gar unmöglich. „Im Koalitionsvertrag der Ampel finden sich zwar gute Formulierungen, aber auch hier ist in einem dreiviertel Jahr Regierungszeit überhaupt nichts passiert“, so Martin Geilhufe. Für den ÖPNV brach er eine Lanze: „Er ist auf dem Land meist besser als sein Ruf!“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.