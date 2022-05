Weilheim: Bus mit offener Ladeluke beschädigt Fahrzeuge

Warum die Klappe des Buses aufging, wird noch ermittelt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / w20er (YAYMicro)

Weilheim - Durch eine offene Seitenklappe an der rechten Seite eines Reisebusses wurden gestern Nachmittag, 19. Mai in der Münchener Straße insgesamt drei geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Bus von der Schützenstraße aus nach links in die Münchener Straße eingebogen als sich vermutlich bei diesem Abbiegevorgang eine Seitenklappe des Busses aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen öffnete. Als der Bus im Anschluss unmittelbar nach der Krumperstraße an den dort in der Münchener Straße geparkten Fahrzeugen vorbei fuhr, streifte die inzwischen im 90 Grad Winkel abstehende Klappe insgesamt drei Pkws.

Anschließend riss die Klappe vollständig vom Bus ab. An den geparkten Autos entstand hoher Sachschaden von jeweils geschätzten 10 000 Euro. Auch der Bus wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen, so dass sich der Gesamtschaden auf circa 35 000 Euro summieren dürfte.

Warum die Klappe an dem Bus aufging muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden.

Von Kreisbote