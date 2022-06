Weilheim: Die Folgen von Inflation und Preissteigerungen

Von: Mihriban Dincel

Die Erhöhungen der Energie- und Nahrungsmittelkosten stellen auch Wirtschaften und Restaurants vor Herausforderungen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Nomadsoul1

Weilheim – Die Inflationsrate in Deutschland hat sich in letzter Zeit stark erhöht. Momentan liegt sie bereits bei 7,9 Prozent. Die folglich steigenden Energie- und Lebensmittelpreise stellen daher viele Menschen vor große Herausforderungen, unter anderem auch Wirte und Restaurantbetreiber.

Strom, Mehl, Öl: All das kostet derzeit im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr. Diese negative Veränderung hat auch Auswirkungen auf das Wirtshaus zum Gögerl in Weilheim, wie Damir Mikac, Pächter des Wirtshauses, bestätigt. Dabei macht Mikac keinen Unterschied zwischen Energie- oder Nahrungspreissteigerungen. Beides würde das Geschäft negativ beeinflussen. „Wenn bei uns viel los ist, gehen in einer Woche mal 50 Liter Öl weg“, so Mikac.

Die gestiegenen Kosten seien schwer auszugleichen. Denn obwohl sich der Wirt aufgrund dieser Tatsachen dazu gezwungen sieht, die Preise der Speisen zu erhöhen, will er nicht alles auf den Gast umlegen. „Eine leichte Erhöhung muss sein, sonst halten wir das nicht durch“, erklärt Mikac. Die Einkaufs- und Energiekosten hätten sich beinahe verdoppelt. Mikac befürchtet in diesem Zusammenhang auch einen Rückgang der Gäste. Jeder müsse schließlich sparen und somit vielleicht die Restaurantbesuche vorerst reduzieren. Nachwirkungen von Corona schließt er in diesem Zusammenhang aus.

Ebenfalls betroffen ist das Quadriga in Weilheim. Die Preissteigerungen würden sich nicht nur auf Waren aus der Ukraine, sondern auch auf heimische Produkte beziehen, so Davide Carbone, Inhaber des Quadrigas. „Die Auswirkungen der Preiserhöhung spürt sicherlich jeder Unternehmer und auch jeder private Haushalt“, sagt der Gastronom. Daher musste auch er die Preise leicht erhöhen, „anders geht es gar nicht“, bedauert Carbone die aktuelle Lage. Dennoch könne man derzeit nicht von einem Gästerückgang sprechen. Langfristig befürchtet Carbone jedoch, dass Kunden auf den ein oder anderen Restaurantbesuch aus finanziellen Gründen verzichten könnten.

