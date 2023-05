Drei Unfallfluchten

Gleich mehrere Unfälle mit Fahrerflucht haben sich vergangene Woche in Weilheim ereignet. Die Polizei sucht in allen drei Fällen Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Von Kai Lorenz schließen

Weilheim – Es hat dreimal in Weilheim gekracht und dreimal sind die Fahrzeugführer einfach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Fall am vergangenen Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr vor der Musikschule. Dort fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer – vermutlich beim Einparken – gegen einen Schaukasten der Musikschule und beschädigte diesen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Der zweite Vorfall ereignete sich ebenfalls am Donnerstag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in Weilheim in der Blütenstraße 2. Dort hatte eine Peißenbergerin ihr Auto abgestellt. Als sie zurückkehrte, war der linke Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigt. Hier liegt der Schaden laut Polizei bei rund 200 Euro.

Ähnlich verlief es auch beim dritten Fall von Fahrerflucht. Hier hatte ein Weilheimer seinen Skoda zwischen 9 und 10 Uhr in Weilheim in der Cavaliergasse 4 gegenüber des Frisörladens abgestellt. Als auch er zurückkam, fand er einen Zettel eines Zeugen vor, der wohl den Unfall beobachtet hatte. Hierauf schaute sich der Weilheimer an seinem Fahrzeug um und stellte fest, dass sein vorderes Kennzeichen eingedellt war. Laut Polizei entstand hier ein Sachschaden von rund 300 Euro.

In allen drei Fällen bittet die Polizei Zeugen sich unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. Insbesondere der unbekannte Hinweisgeber im dritten Fall soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.