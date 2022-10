Ehrenamt der Woche: VdK-Ortsvorsitzende Annemarie Merker wird ausgezeichnet

Von: Bianca Heigl

Als „Ehrenamt der Woche“ bekam Annemarie Merker (rechts) kürzlich Besuch von der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein (links). © Heigl

Weilheim – Es war ein ganz unaufgeregter, kleiner Besuch, der da Anfang der Woche im Besprechungsraum der VdK in Weilheim stattfand: Die Beauftragte der bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt Eva Gottstein (FW) war zu Gast bei der VdK-Ortsvorsitzenden Annemarie Merker, der sie im Rahmen der Reihe „Ehrenamt der Woche“ ihren Dank ausrichtete.

Woche für Woche stellt die Beauftragte auf ihrer Homepage interessante Formen des Ehrenamts aus allen Regierungsbezirken Bayerns vor, die auch vorgeschlagen werden können. Und dieses Mal war Oberbayern, genauer gesagt Weilheim und der VdK an der Reihe. „Meine Fraktionskollegin Susann Enders hat mich darauf hingewiesen“, so Gottstein, die selbst in ihrer Heimat VdK-Mitglied ist. In einem etwa einstündigen Gespräch tauschten sich Gottstein und Merker dann über die aktuelle Situation des VdK in der Kreisstadt und im Landkreis aus. „Die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband ist sehr gut, aber von unseren 21 Ortsverbänden sind derzeit neun unbesetzt“, berichtete Merker, die den VdK als ihre Herzensangelegenheit betrachtet. Sie selbst kam dazu, als sie einmal Beratung benötigte.

Dass die Arbeit der Ehrenamtlichen in allen Bereichen nach Corona schwierig ist, weiß Gottstein: „Das geht überall sehr zögerlich. Deshalb haben wir speziell für die Bereiche Jugend und Sport die Restart-Programme aufgelegt, denn dort liegt unsere Zukunft.“ Derzeit zählt der VdK etwa 2 500 Mitglieder im Ortsverband und knapp 14 000 im Kreisverband. An sie alle heranzukommen, ist vor allem auch ein finanzielles Problem. „Wir haben sehr viele ältere Mitglieder, die noch nicht digital erreicht werden können. Und 2 500 Mitglieder per Post zu erreichen, ist schon ein ganz schöner Batzen Geld“, so die Ortsvorsitzende.



Im Bereich des VdK sieht Merker eigentlich gute Voraussetzungen für Ehrenamtliche: „Wir bieten kostenlose Schulungen für Funktionsträger, haben auch in jedem unbesetzten Ortsverband Beauftragte, die damit auch Versicherungsschutz genießen, wenn sie für den VdK unterwegs sind, und der Kreisverband übernimmt für die nicht aktiven Vorstände die Kontoführung.“ Dennoch ist man zur Zeit wieder dringend auf der Suche nach Vorstandsmitgliedern, wofür Annemarie Merker gerne wirbt: „Die Beratung machen ja die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen sind für den geselligen und informativen Bereich zuständig. Die Vorstandstätigkeit macht auch Spaß, nicht nur Arbeit!“

