Magie trifft auf Akrobatik: Einblicke in das Zaubertheater Verschmittst in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt bieten Zauberkunst und Akrobatik im Verschmittst. © Privat

Weilheim – Nicht mehr lange und das Zaubertheater Verschmittst öffnet seine Türen. Zu sehen ist ein Bühnenprogramm, das es so in der Kreisstadt bisher noch nicht gab.

Von außen recht unscheinbar befindet sich neben der Weiheimer Stadtbücherei das Zaubertheater Verschmittst. Doch von dem äußeren Erscheinungsbild sollte man sich nicht täuschen lassen. Durch eine Glastür geht es in das Innere – und es ist fast, als würde man in eine andere Welt eintreten. Vor einem erstreckt sich eine Bar und Lounge. Dunkles Blau dominiert die Räumlichkeiten, dazu goldene und beige Farbtöne. Man sieht Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt an, dass sie stolz sind auf das, was sie dort innerhalb etwa eines Jahres geschaffen haben.

Besonders groß wird das Lächeln der beiden allerdings, als es hinab in den Keller geht. Eine goldene Treppe führt in das Herzstück von Verschmittst: die Bühne des Zaubertheaters. In dunkelblaues Licht getaucht, bietet der Raum Platz für 65 Gäste. Bis sich die ersten Besucher verzaubern lassen können, dauert es aber noch ein klein wenig. Am 7. Mai feiert das Verschmittst Premiere. Da steigt doch sicherlich schon die Nervosität, oder? „Und ob! Wir sind schon voller Vorfreude“, grinst Schmitt. Die Choreographie für den Abend steht bereits. Schmitt wird seine Zauberkunst präsentieren, während seine Frau mit Luftartistik das Programm vervollständigt.



Freudig zeigt Schmitt auch, was hinter den Kulissen zu finden ist. Vom Technikraum aus wird das Bühnenlicht gesteuert. Der Inhaber spielt etwas an den Einstellungen herum, geht zurück in den Vorstellungsraum. „Und man sieht, dass man nichts sieht“, lacht er. Bis zur Premiere sitzen die Handgriffe aber mit Sicherheit. Und schließlich ist Schmitt auch kein Techniker, sondern Zauberkünstler. Wenn auch ein „Spät-Berufener“, wie er selbst sagt. Angefangen hat alles mit einem Gutschein für ein Zauberseminar. „Ich bin dort mit zwei Freunden hin und weil ich mich schnell für etwas begeistere, war ich sofort Feuer und Flamme.“ Vor allem die Mentalmagie hat es dem Fürstenfeldbrucker angetan. Diese zeigte er später unter anderem bei der Veranstaltungsreihe „Magic Dinner“.



Während sein Herz an der Zauberkunst hängt, nimmt bei seiner Frau der Sport eine wichtige Rolle im Leben ein. Genauer gesagt das Tanzen. Bereits mit fünf Jahren stand Hoffmann mit einer Flamenco-Nummer auf der Bühne. Jahre später hat sie unter anderem bei einem der größten deutschen Turniere zusammen mit ihrem Tanzpartner den ersten Platz belegt. Mittlerweile hat sie auch die Luftartistik für sich entdeckt. Beim Aerial Hoop zeigt die Fürstenfeldbruckerin Artistik an einem Reifen, der in der Luft hängt.

Hoffmann erklärt, dass im Verschmittst zwar die „Zauberei im Fokus“ stehe, aber es sollen „unserer beider Vorzüge“ zu sehen sein. Ihr Mann ergänzt, dass „Artistik und Zauberei verschmelzen“ und die beiden als „ebenbürtige Künstler“ auf der Bühne stehen werden. Hoffmann erzählt, dass bei der Zauberei auch die Interaktion mit dem Publikum wichtig sei. „Auf eine angenehme Weise. Wir stellen niemanden bloß“, betont sie dabei.



Das „Nah-am-Menschen-sein“, wie es Schmitt nennt, führt dazu, dass es auf der Weilheimer Bühne keine Großillusionen à la David Copperfield geben wird. „Wobei eine Nebelmaschine haben wir schon“, lacht Schmitt, der gleichzeitig versichert, dass bei ihm keine Damen in zwei Hälften gesägt werden. Aber mehr als verschwindende Tücher und Kartentricks wird es natürlich dennoch geben.



Wer neugierig geworden ist, findet Näheres online auf der Website des Zaubertheaters. Tickets gibt es auch unter Tel. 0881/39909064.

