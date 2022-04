Asylunterkunft am Leprosenweg Weilheim muss erneuert werden

Von: Stephanie Novy

Teilen

Der Zustand der Asylunterkunft am Leprosenweg war erneut Thema. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / bazil

Weilheim – Es ist ein drängendes Problem, die Asylunterkunft am Leprosenweg muss erneuert werden. Doch es gibt Probleme. In der jüngsten Sitzung kritisierte ein Kreisausschussmitglied deshalb heftig die Stadt Weilheim.

„Die Asylunterkunft am Leprosenweg befindet sind in einem schlechten Zustand“, erklärte Florian Steinbach, Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung am Landratsamt. Vor acht Jahren wurde die Einrichtung gebaut. Jetzt bräuchte es eine Erneuerung. Theoretisch könnte eine neue Containeranlage aufgestellt werden. Steinbach berichtete, dass die Kosten sich hierbei auf circa drei Millionen Euro belaufen würden. Wobei zukünftige Baupreissteigerungen nicht ausgeschlossen sind.

Allerdings dürfte die Containeranlage maximal fünf Jahre lang genutzt werden. Wenn die Asylunterkunft aber länger benötigt wird – wovon auszugehen ist –, dann kommen aufgrund des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) höhere Kosten auf den Landkreis zu. Denn durch das GEG sind ab einer Standzeit von mehr als fünf Jahren höhere Anforderungen bezüglich des energetischen Standards zu erfüllen.

Kurzum: eine Containeranlage für fünf Jahre wird der Landkreis nicht errichten. Er würde die Kosten nicht wieder reinbekommen, wie Kreiskämmerer Norbert Merk erklärte. Der Landkreis vermietet nämlich die Unterkunft an die Regierung von Oberbayern, die auch grundsätzlich für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig ist. Bei einer Laufzeit von maximal fünf Jahren wären die Mietkosten aber so hoch, dass sich Merk keine Chancen ausrechnet, dass die Regierung einwilligen würde. Eine Containeranlage für mehr als fünf Jahre ist ausgeschlossen. Stattdessen liebäugelte der Landkreis mit einer dauerhaften Bebauung. Doch Steinbach berichtete, das die Stadt dies nicht zulasse. Im Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als Gewerbefläche ausgewiesen, die Stadt lehne daher eine „dauerhafte Bebauung zu Wohn-/ Unterkunftszwecken aus nachvollziehbaren Gründen ab“, heißt es in der Beschlussvorlage des Kreisausschusses. Eine Baugenehmigung würde der Landkreis allenfalls befristet auf zehn bis zwölf Jahre bekommen. Auch hier hätte der Landkreis wieder das Problem, dass er die Bebauung nicht refinanzieren kann. Zudem müsste das Gebäude nach maximal zwölf Jahre wieder abgerissen werden.

Eine neue Containeranlage am Leprosenweg ist also nicht machbar. Genauso wenig wie eine feste Bebauung. Und ein anderes Areal für eine Asylunterkunft könne die Stadt Weilheim auch nicht zur Verfügung stellen, erklärte Steinbach. Das sorgte für ordentlich Kritik. Vor allem Markus Bader (SPD) machte seinem Unmut Luft: „Ich fühle mich verarscht!“ Er könne nicht nachvollziehen, warum die Stadt keine Asylunterkunft am Leprosenweg haben möchte – aber im Gegenzug auch keine Alternative anbiete. „Da geht mir der Hut hoch, wenn ich sehe, wie einfach es sich die Stadt macht! Entweder sind wir eine Solidargemeinschaft und halten zusammen oder nicht“, ärgerte sich Rottenbuchs Bürgermeister. Er sprach auch die Ammermühle an, die seine Gemeinde damals aufgrund des dringendes Bedarfes für Asylsuchende bereitgestellt habe. Während Peter Ostenrieder (CSU) Bader beipflichtete, versuchte Klaus Gast (CSU), der auch im Weilheimer Stadtrat sitzt, zu beschwichtigen: Er sehe nichts „Verwerfliches oder Unsolidarisches“ am Verhalten der Stadt. Er verwies auf den angrenzenden Wertstoffhof und die Bahnstrecke, weshalb man immissionsbedingt keine Wohnungen zulassen könne.



Karl-Heinz Grehl (Grüne), ebenfalls Weilheimer Stadtrat, warb dafür, dass sich Landkreis und Stadt zusammensetzen sollten. Letztere habe durchaus Immobilien, „aber die kann man auch nicht aus der Hüfte schütteln“.



Der bestehende Mietvertrag der Unterkunft am Leprosenweg wurde zum 30. Juni 2022 gekündigt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.