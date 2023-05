Festwirt gibt Brotzeit für Stadträte aus: Das schmeckt nicht allen

Von: Stephanie Novy

Ist das Urteilsvermögen von Stadträten getrübt, wenn ihnen vom Festwirt eine Brotzeit spendiert wird? Darum ging es bei der jüngsten Sitzung. © PantherMedia/Bernd Jürgens

Weilheim – Ist es in Ordnung, wenn der Festwirt des Weilheimer Volksfestes den Stadträten eine Brotzeit ausgibt? Wenn es nach Stadtrat Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) geht, dann ist die Antwort „Nein“. Deshalb stellte er sogar einen Dringlichkeitsantrag, der in der Sitzung vergangene Woche behandelt wurde. Seine Forderung: Wenn die Stadträte gemeinsam aufs Volksfest gehen, sollen sie künftig „die jeweilige Zeche (...) aus der eigenen Tasche“ bezahlen.

Es hat Tradition, dass der Bürgermeister die Räte jedes Jahr dazu einlädt, nach der Sitzung gemeinsam aufs Volksfest zu gehen. Im Bierzelt gibt es dann eine Brotzeit, die der Festwirt ausgibt. Doch das schmeckt Klinkicht gar nicht. Als Begründung schreibt er in seinem Antrag: „Die Mitglieder des Stadtrates und/oder der Bürgermeister entscheiden nach meinem Wissen in regelmäßigen Abständen über die Vergabe der Konzession zur Durchführung des Weilheimer Volksfestes an einen Festwirt. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass der Stadtrat über die Vergabe des Volksfestes neutral und unabhängig entscheiden kann, wenn ein Festwirt demselben Stadtratsgremium über Jahre Essen und Getränke bezahlt. Auch die Übernahme der Kosten durch die Stadt ist für mich in der augenblicklichen Haushaltssituation nicht darstellbar.“



Zu dem Antrag äußerte sich in der Stadtratssitzung nun Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU), die Markus Loth (BfW) vertrat. Zunächst stellte sie fest, dass der Antrag nicht zulässig sei. Das hatte zur Folge, dass über die Forderung Klinkichts nicht abgestimmt wurde. Stattdessen behandelte Flock den Antrag als eine Anfrage, die sie sogleich beantwortete. Zunächst hielt sie fest, dass der Besuch für die Stadträte vollkommen freiwillig sei und: „Es steht jedem frei, seine Zeche selber zu zahlen.“ Es sei jedoch eine jahrzehntelange Tradition, dass der Festwirt die Brotzeit ausgibt. Das sei auch schon lange vor dem jetzigen Festwirt der Fall gewesen. „Es ist eine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit“, begründete Flock.

Zudem verwies die Zweite Bürgermeisterin darauf, dass im Festzelt weder Hummer noch Kavier gereicht würden. Es gebe eine Brotzeit-Platte – „jeder kann sich hier eine Wurstsemmel schmieren. Am Ende des Abends gehe dann ein Körbchen rum. „Darin knistert es ordentlich“, meinte Flock. „Niemand möchte sich bereichern“, deshalb finde sich in diesem Körbchen auch ein „äußerst großzügiger Obolus“.



Auf den Vorwurf der Einflussnahme auf die Entscheidung des Gremiums bei der Vergabe des Volksfestes sagte Flock deutlich: „Ich lege meine Hand für jeden hier ins Feuer, dass niemand in seiner Entscheidung wegen einer einfachen Brotzeit beeinflusst wird.“



Und so ging es nach der Sitzung auch diesmal für einige der Räte auf Volksfest, um sich dort im Bierzelt eine spendierte Wurstsemmel schmecken zu lassen.