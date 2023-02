Die Stadt Weilheim will klimafreundliche Mobilität in Wohnquartieren fördern.

Charta „Intelligente Mobilität im Wohnquartier“

Weilheim – „Als Mitzeichner der Charta ‚Intelligente Mobilität im Wohnquartier‘ des ökologischen Verkehrsclub Deutschland (VCD) unterstützt die Stadt Weilheim das Leitbild einer nachhaltigen, gesunden, sicheren, bezahlbaren und klimafreundlichen Mobilität am Wohnstandort und zeigt damit, dass sie auch in Weilheim die Verkehrswende vorantreiben will.“ So die Pressemitteilung der Stadt.

Mit der Weilheimer Charta, dem Radverkehrskonzept, der Nutzung von Carsharing oder dem elektrischen Stadtbus habe man erste Weichen für eine nachhaltige und intelligente Mobilität gesetzt.

Die Charta „Intelligente Mobilität im Wohnquartier“ wurde gemeinsam mit Wohnungsunternehmen, Kommunen, Mobilitätsdienstleistern und Planenden auf den Weg gebracht, um klimafreundliche Mobilität im Wohnquartier zu verankern. Sie formuliert Leitlinien, wie Wohnen und Mobilität künftig zusammen geplant werden können. Das Ziel: Niemand soll mehr auf ein eigenes Auto angewiesen sein, um gut von A nach B zu kommen. Rund 50 Erstzeichnende bekennen sich dazu, klimafreundliche Mobilitätsangebote in Quartieren künftig fest einzuplanen und bereitzustellen.



„Die Verkehrswende beginnt genau dort, wo drei Viertel unserer Wege starten: vor der eigenen Haustür“, heißt es in der städtischen Mitteilung. Hier treffe man jeden Tag eine wichtige Entscheidung: „Mit welchem Verkehrsmittel komme ich am besten ans Ziel? Steige ich ins Auto oder nutze ich Bus, Bahn, das Fahrrad, Sharing- Angebote oder gehe ich zu Fuß?“ Eine gute Entscheidung könne man aber nur dann treffen, wenn Alternativen zum klimaschädlichen Auto einfach und bequem verfügbar sind.



Das Erscheinen der Charta müsse auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen betrachtet werden, heißt es vonseiten der Stadt. Denn steigende Energie- und Baukosten, Materialknappheit und Fachkräftemangel setzen Wohnungsunternehmen und Kommunen unter hohen Druck. „Umso bemerkenswerter, dass sich trotzdem so viele von ihnen mit ihrer Unterschrift für mehr Umweltschutz einsetzen. Mit der Charta sind die Unterzeichnenden nicht nur Wegbereiter für klimafreundliche Mobilität, sie senden auch ein klares Signal an die Bundesregierung, das Thema auf der politischen Agenda zu priorisieren. Denn Wohnen und Mobilität gehören zu den Sektoren, die die Umwelt am stärksten belasten. Um die CO2-Emissionen wirksam zu verringern, müssen sie daher zusammen geplant werden.“



Mehr Informationen zur Charta „Intelligente Mobilität im Wohnquartier“ und die Möglichkeit zur Unterzeichnung finden sich unter www. intelligentmobil.de/charta.

Von Kreisbote