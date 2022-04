Forstlicher Wettbewerb: Landwirtschaftsschüler demonstrieren ihr Können

Von: Mihriban Dincel

(Vorne v.li.) Wolfgang Taffertshofer, Betreuer des Wettbewerbs Sebastian Utzschneider, Quirin Orterer, Maximilian Bischof, Kilian Pölt, Christine Achhammer und die anderen Teilnehmer waren erfreut über die guten Ergebnisse des Wettbewerbs. © Dincel

Weilheim – Kürzlich erfolgte der forstliche Wettbewerb 2022 des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Weilheim. Dabei konnten die Teilnehmer*innen ihr Können bezüglich der Waldarbeit unter Beweis stellen.

Der Wald hat eine große Bedeutung für den Naturhaushalt und die Wirtschaft. Er ist für die Existenz vieler bäuerlicher Betriebe entscheidend. Die richtige und sichere Waldarbeit ist daher ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Forsten und Wald geht. Dabei gibt es einiges zu beachten, wie die korrekte Pflege, Nutzung und Verjüngung von Wäldern, aber auch die Arbeitssicherheit.

Dieses Wissen erlangen die Landwirtschaftslehrlinge in verschiedenen Betrieben. 17 von ihnen durften ihre Kenntnisse nun beim Wettbewerb demonstrieren. Darunter waren Teilnehmer aus den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Weilheim-Schongau, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz-Wolfratshausen und aus München, dem Unterallgäu und Northeim. Für die Lehrlinge ist die Teilnahme verpflichtend, macht aber nur einen kleinen Teil ihrer Gesamtnote aus. Sie wurden in verschiedenen Kategorien getestet, darunter ein Wissenstest. Bei diesem mussten beispielsweise Fragen über den Wald in Bayern und zur Jagd beantwortet oder Baumarten erkannt werden.

Auch galt es einige praktische Aufgaben zu meistern. So wurde das Können der Lehrlinge beim Pflanzen, bei der Fallkerbanlage und dem Fällschnitt sowie beim Präzisions- und Kombinationsschnitt getestet. Bewertet wurde durch ein Punktesystem. Ausschlaggebende Kriterien waren unter anderem das ergonomische Arbeiten mit den Werkzeugen oder die Technik und die richtige Arbeitssicherheit beim Gebrauch der Motorsäge.



Die beste Punktzahl und somit den ersten Platz erhielt Quirin Orterer aus Wessobrunn. Auf dem zweiten Platz landete Maximilian Bischof aus Herrsching, gefolgt von Kilian Pölt aus Bad Kohlgrub auf dem dritten Platz. Die drei Erstplatzierten erhielten für ihre gute Leistung einen Schutzhelm. Die anderen Teilnehmer durften sich über ein Verbandspäckchen freuen. Christine Achhammer, Bereichsleiterin Forsten, gratulierte den Teilnehmenden für diese tolle Leistung und wünschte ihnen ein unfallfreies Arbeiten bei der Bewirtschaftung ihres Waldes. Auch Wolfgang Taffertshofer, stellvertretender Landrat, ergriff das Wort und ging auf die Bedeutsamkeit des Waldes ein. Es sei daher „unsere Pflicht, die Wälder für die Nachwelt zu erhalten“, so Taffertshofer.

