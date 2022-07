Weilheim für Frieden, Demokratie und Solidarität feiert Jubiläum

Von: Stephanie Novy

Auf dem Kirchplatz trafen sich erneut Menschen, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Im Bild ist das Feuerwehrauto zu sehen, dass von der Gemeinde Kinsau gespendet wurde. Es wird dringend in der Ukraine benötigt. © Novy

Weilheim – Bereits zum 20. Mal wurde vergangenen Montag am Kirchplatz demonstriert. Dabei sollten positive Meldungen im Vordergrund stehen.

Weilheims Dritter Bürgermeister Alfred Honisch blickte zusammen mit den gut 30 Anwesenden auf die Anfänge zurück. Am 1. Februar kamen erstmals rund 100 Menschen auf dem Kirchplatz zusammen. Damals noch aus einem ganz anderen Grund. Man habe ein Gegengewicht zu den „Spaziergängern“ auf dem Marienplatz gebraucht, meinte Honisch. „Mittlerweile herrscht Krieg vor unserer Haustüre.“ Damit haben die Zusammenkünfte den Überbegriff „Weilheim für Frieden, Demokratie und Solidarität“ bekommen.



Eine positive Entwicklung, die Honisch nannte, war, dass die Republik Moldau und die Ukraine nun offiziell Beitrittskandidaten bei der EU sind. Ebenfalls Positives hatte Georg Hoff zu berichten. Der Wielenbacher bereitet schon seit 2015 Fahrräder für Geflüchtete auf. Das Angebot wird auch von vielen aus der Ukraine angenommen, sodass sie nun auch ohne Auto mobil sein können.



Stadträtin Brigitte Gronau berichtete stellvertretend für den Verein Asyl im Oberland. Nach einem Aufruf habe der Verein schon elf Laptops und drei PCs erhalten. Bedarf an weiteren Laptops sei aber immer noch da. Asyl im Oberland biete zudem unter anderem mit der Tabaluga Kinderstiftung demnächst für zehn Kinder einen zweitägigen Aufenthalt im Tabaluga-Haus an. „Da dürfen sie dann einfach mal Kind sein“, erklärte Gronau.

Ein Feuerwehrauto für die Ukraine

Ebenfalls ein Erfolg ist laut der Stadträtin, dass seit Beginn des Krieges 1 331 Ukrainer und Ukrainerinnen in Wohnungen und dezentralen Unterkünften im Landkreis untergebracht werden konnten. Insgesamt seien 2 353 Geflüchtete aus aller Welt in Weilheim-Schongau. Bei der Versammlung am vergangenen Montag waren auch die Bürgermeister Martin Pape aus Polling und Werner Grünbauer aus Pähl dabei. Sie erzählten von der landkreisweiten Aktion, bei der die Bürger und Bürgerinnen aufgerufen sind, jeweils einen Euro zu spenden. Pape konnte einen Spendenstand von 120 000 Euro vermelden. Zudem habe man von der Gemeinde Kinsau (Landkreis Landsberg) ein Feuerwehrauto gespendet bekommen. Dieses stand bei der Versammlung auf dem Kirchplatz. Nächste Woche soll es in die ukrainische Stadt Tultschyn gebracht werden.

Grünbauer ergänzte, dass der Dank auch der Krankenhaus GmbH gelte. Diese habe ein C-Bogen-Röntgengerät im Wert zwischen 70 000 und 80 000 Euro gespendet. Der Verein Apotheker helfen hätte zudem Medikamente im Wert von 30 000 bis 40 000 Euro zur Verfügung gestellt. Sogar den Transport habe der Verein übernommen.

Zu Wort kam bei der Versammlung auch eine Ukrainerin, die derzeit bei Gronau und ihrem Mann untergekommen ist. Ihr Neffe sei in den Krieg eingezogen worden. Die Ausrüstung der Truppe sei aber sehr spärlich. Mit Spenden konnte geholfen werden. Die Dame bedankte sich mit Hilfe eines Übersetzers dafür.



Felix Schimke-Klubuk, er und seine ukrainische Frau sind ebenfalls vor einiger Zeit geflüchtet, gab dazu mehr Details bekannt. Mit insgesamt mehr als 10 000 Euro, davon 950 Euro aus Weilheim-Schongau, habe man nicht nur den Neffen, sondern alle 21 Soldaten ausrüsten können: von Rucksäcken und Schuhen über Nachtsichtgeräte bis hin zu Strahlern, um Zielvorrichtungen der russischen Armee zu blenden.



Bei der Versammlung wurde noch von weiteren erfolgreichen Hilfsaktionen und -projekten berichtet. Zudem konnten die Anwesenden einen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin unterschreiben. Musiklehrer Clemens Hauck hatte diesen verfasst, mit der zentralen Frage: „Wann wird es in der Ukraine Frieden geben?“ Gerne dürfe Putin nach Weilheim kommen, um Rede und Antwort zu stehen. Man reserviere ihm auch ein Zimmer auf Schloss Elmau. Ein Antwortschreiben oder eine Videonachricht – alles auf Deutsch – gehe aber auch, so Hauck mit einem Augenzwinkern.

