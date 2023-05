Der Sprache näherkommen

Auf der Leipziger Buchmesse: Chukwudalu Anikwe, Schülerin der 11. Klasse des Gymnasiums Weilheim, und der französische Schriftsteller und Preisträger Patrick Bard. © Privat

Weilheim – Kürzlich hatte Chukwudalu Anikwe, Schülerin der 11. Klasse des Gymnasiums Weilheim, die Möglichkeit als Delegierte des Bundeslandes Bayern die Preisverleihung des „Prix des lycéens allemands“ an den französischen Schriftsteller Patrick Bard mitzugestalten. Dieser Preis wird alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft und den sieben Kulturinstituten Frankreichs in Deutschland vom Ernst Klett Verlag verliehen.

Im Vorfeld hatten mehr als 3 000 Schüler in ganz Deutschland seit September 2022 drei französische Jugendromane in ihrer Originalfassung gelesen. Nachdem sich im Januar dieses Jahres diese Schüler im Klassenverband auf ihren Favoriten geeinigt hatten, kamen Anfang März die Delegierten der teilnehmenden bayerischen Gymnasien im Institut Français in München zusammen und wählten nach lebhafter Debatte, die selbstverständlich auf Französisch geführt wurde, ihr Lieblingsbuch und die Delegierte ihres Bundeslandes. Für Bayern fiel dabei die Wahl auf die Weilheimer Gymnastin Chukwudalu. Die Delegierten eines jeden Bundeslandes und die Verantwortlichen der französischen Kulturinstitute trafen sich anschlißend online und kürten letztlich „Le secret de Mona“ zu ihrem Favoriten.



Prekäre Lebenssituation

Neben diesem Jugendroman von Bard hatten dieses Mal „Frère!“ von Jean Télévis und „Willy“ von Marie Sellier zur Auswahl gestanden. Letztlich überzeugte die Bundesjury der Jugendlichen jedoch das Buch „Le secret de Mona“, das sehr bildhaft und einfühlsam das Leben der 17-jährigen Mona beschreibt, das sie trotz schwierigem sozialen Umfeld in einer sehr ländlichen Umgebung Frankreichs couragiert meistert. Dabei zeichnet Autor Bard nicht nur ein genaues Bild der prekären Lebenssituation der Jugendlichen, sondern lässt die Leser am psychischen Zustand seiner Protagonistin teilhaben und brilliert durch überraschende Wendungen im Verlauf der Handlung.



Nach der langen Zeit der Vorbereitung und nach mehreren Online-Treffen, zum Teil in kleineren Arbeitsgruppen, trafen sich vergangene Woche alle Delegierten der Bundesländer, ihre Lehrkräfte und die Verantwortlichen der französischen Botschaft beziehungsweise der Instituts français in Leipzig zu einem letzten größeren Arbeitstreffen. Es galt, dem Programm für die Verleihung des Prix des lycéens allemands den letzten Schliff zu geben. Den Tag schlossen ein Abendessen zusammen mit Autor Bard und eine kurze Stadtführung durch Leipzigs Innenstadt ab.



Kreativ nacherzählt

Einen Tag später konnten sich die Schüler zunächst auf der Leipziger Buchmesse umsehen, bevor dann die offizielle Preisverleihung stattfand. Nach den Grußworten des französischen Botschafters François Delattre und der Repräsentantin des Klett-Verlages Anne-Sophie Guirlet-Klotz, wurden die delegierten Jugendlichen zu den Akteuren auf der Bühne im Kongresszentrum Leipzig. Äußerst kreativ fassten sie zunächst schauspielerisch die Inhalte aller drei Jugendromane in kurzen Sequenzen zusammen und würdigten die facettenreiche Darstellung und die eher ungewöhnliche Thematik in „Le secret de Mona“ in einer nachgestellten Talkshow – wiederum in fließendem Französisch. In einem abschließenden, ebenfalls von den Schülern geführten Interview mit Bard, erfuhren die insgesamt etwa 300 teilnehmenden Gäste mehr Informationen zur Entstehung des Romans. Bard war auch viele Jahre Fotograf der Mediengruppe um die französische Tageszeitung „Le monde“. Er arbeitete mehrere Jahre in der Grenzregion um El Paso (USA) und Juarez (Mexiko), wo er auch von vielen Feminiziden erfuhr. Die Stärke und Solidarität der Frauen in Mexiko bestärkten ihn in dem Wunsch, Frauen als die „wahren Heldinnen“, wie er sie nennt, zu Protagonistinnen in seinen Romanen zu machen. „Mona“ ist seine erste jugendliche Romanfigur, die die Herzen der Juroren sicher auch wegen ihrer authentischen Darstellung berührte.



Seit einigen Jahren ist Bard Kommunalpolitiker in einer sehr kleinen Ortschaft etwa 170 Kilometer südwestlich von Paris und hat auf diese Weise oft Kontakt mit Sozialarbeitern, Psychologen und Polizisten vor Ort. Deren Erzählungen über ihre Arbeit finden sich auch in „Le Secret de Mona“ wieder, sodass der Roman ein überzeugendes Bild einer möglicherweise wirklichen Mona zeichnet.



Die Weilheimer Gymnasiastin Chukwudalu bezeichnet ihre Erfahrung in Leipzig als sehr gewinnbringend: „Es ist toll, verschiedene Jugendliche zu treffen, die ebenfalls gerne lesen, mit ihnen angeregt über ernste Themen zu diskutieren und die Art und Weise, wie diese Themen in Büchern verpackt sind. So kommen wir der Sprache und der französischen Kultur näher und haben ganz nebenbei neue Freundschaften geschlossen.“