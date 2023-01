Weilheim: Kleintransporter bleibt in einer Bahnunterführung stecken

Teilen

Nach Angaben der Polizei wird der Schaden auf rund 55 000 Euro geschätzt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / PhilippKWalther@gmail.com

Weilheim - Ein Kleintransporter blieb am gestrigen Abend (30. Januar) gegen 19 Uhr in einer Bahnunterführung in Weilheim stecken.

Ein 49-jähriger Weilheimer war gestern mit einem Kleintransporter Opel Movano (zGM 3,5 t) auf der Lohgasse in Weilheim unterwegs. Nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim missachtete er an der dortigen Bahnunterführung die geltende Höhenbeschränkung von maximal 2,7 Metern beziehungsweise schätzte die Höhe seines Fahrzeugs falsch ein. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Bauwerk. Es musste daher anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der Kleintransporter wurde dabei zerstört. Der Schaden wird auf rund 55 000 Euro geschätzt. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote