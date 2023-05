Soll die Stadt, oder nicht?

Von: Kai Lorenz

Der Klimaausschuss der Stadt Weilheim diskutiert darüber, ob sie ein auswärtiges Unternehmen bei einer Info-Veranstaltung zum Thema Solar unterstützen soll. © PantherMedia/manfredxy

Weilheim – Eigentlich ging es nur um die Frage, ob die Power2nature GmbH eine Infoveranstaltung zum Thema Solaranlagen in Weilheim abhalten darf. Für die Kommune würden keine Kosten entstehen, sie sollte lediglich die erste Veranstaltung für die Bürger und Unternehmen organisieren. Doch in der jüngsten Sitzung des Klimaausschusses herrschte anfangs große Skepsis darüber, ob man zum einen ein auswärtiges Unternehmen protegieren soll und zum anderen, ob die Firma auch über die nötige Expertise verfügt.

Diese Bedenken versuchte der Geschäftsführer der Power2nature GmbH, Alexandru Steininger, der dem Gremium via Videokonferenz zugeschaltet war, in seiner Präsentation auszuräumen. Die Idee ist, die Bürger und Unternehmen dabei zu unterstützen, eine Anlage auf ihrem Dach zu realisieren. Das Unternehmen aus Forstinning (liegt hinter München) übernimmt dabei die Information, die herstellerneutrale Beratung und Konzeptionierung sowie die technische Planung und Einholung von Angeboten von lokalen und geprüften Photovoltaik(PV)-Handwerkspartnern. Diesen gesamten Vorgang nennt Steiniger „PV-Bündelaktion“. Laut seinen Aussagen hat sich das System bereits bei 20 Gemeinden bewährt. Wichtig sei ihm, dass es eine kostenfreie und neutrale Beratung ist und, dass die lokalen Handwerkspartner mit ins Boot geholt werden sollen.



Doch nicht nur PV-Anlagen auf dem Dach hat Steiniger im Fokus, auch die Freiflächen in der Gemeinde.



„Die Entscheidung trifft der Kunde!“

Steiningers Ausführungen warfen direkt jede Menge Fragen beim Gremium auf. So wollte Gerd Ratter (ÖDP) wissen, wer die Entscheidung trifft, welches Unternehmen letztlich mit der Beauftragung der PV-Anlage zum Zuge kommt. „Diese Entscheidung trifft am Ende der Kunde. Wir wollen nur eine fundierte Entscheidungsgrundlage legen“, betonte Steininger. Aber wenn sich ein Kunde nach den ganzen Beratungen und erbrachten Konzeptionierung am Ende doch dagegen entscheidet, wer zahlt das alles, wollte Franz Andrä (CSU) wissen. „Dann fallen keine Kosten an“, konterte der Experte: „Wir gehen auf unser eigenes Risiko in Vorleistung. Der Bürger soll sich mit einem guten Gefühl entscheiden.“ Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, sei im Vorfeld eine einheitliche Vergütung mit den ausführenden Handwerksbetrieben verhandelt worden. „Die zahlen dann die Ingenieurleistungen, die sie selbst nicht mehr erbringen müssen. Das spart den Unternehmen Zeit und entlastet sie“, so Steininger.



Manuel Neulinger (Grüne) wollte wissen, wie das Unternehmen garantieren kann, eine PV-Anlage zum vereinbarten Termin in Betrieb zu nehmen. Immer wieder hört er aktuell in seinem Umfeld, dass Teile nicht lieferbar seien oder lange auf sich warten lassen. Laut Steiniger habe man ein großes Netzwerk und könne entsprechend bei Lieferengpässen reagieren. Ungeachtet dessen werden nur Anlagen verkauft, bei der die Lieferfähigkeit garantiert sei. Dass es im Nachhinein zu Lieferengpässen kommen kann, wollte der Geschäftsführer dann nicht gänzlich ausschließen: „Das kann passieren.“ Genau diese Lieferbarkeit ist für Alfred Honisch (Grüne) aber der Flaschenhals, also ob man sich für oder gegen eine PV-Anlage entscheidet. „Wenn ein Teil fehlt, bleibt der Kunde auf der Strecke.“



Ottmar Back von der Agenda 21, AK Energie-Klima – Umwelt, begrüßte das Angebot einer neutralen Beratung. „Das ist genau das, was die Bürger brauchen.“ Horst Martin (SPD) sei am Anfang eher skeptisch gewesen. Doch der neutrale Vergleich sei interessant. Da es die Stadt nichts kostet, bestehe auch keine Gefahr. Er empfahl das Unternehmen zu unterstützen. Ins selbe Horn blies auch die Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim, Katharina Segerer: Es sei ein Ansatz von vielen, den man unterstützen solle und stelle einen Mehrwert dar. Das sah Saika Gebauer-Merx (FDP) ganz anders. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, eine GmbH zu pushen. Immerhin gebe es viele Anbieter am Markt, die Ähnliches leisten. „Wir verkaufen doch auch keine Handyverträge“, monierte Gebauer-Merx. Der Bürger sei schließlich selbst gefordert, sich die nötigen Infos einzuholen, um darauf fußend eine Entscheidung zu fällen. Dem widersprach Neulinger energisch. Bei der Frage, wie die Stadt in diesem Zusammenhang eine Lenkerrolle einnehmen könne, stelle dieses Projekt einen Mehrwert dar, dessen Nutzen für die Bürger groß sei. „Geben wir dem doch eine Chance. Wir haben wenig, bis gar kein Risiko“, so Neulinger. Gebauer-Merx gab zu bedenken, dass man damit auch den lokalen Unternehmen keinen Gefallen tue: „Vielleicht wollen die das gar nicht? Aus meine Sicht ist das nichts anderes als Check24 für Solaranlagen.“



Handwerksbetriebe im Blick haben

„Unsere Aufgabe ist es, die Bürger auf dem Weg zu ihrer PV-Anlage zu unterstützen“, betonte Segerer. Um die Energiewende voranzubringen, sei das Angebot eine gute Ergänzung zu den bereits stattfindenden Solarveranstaltungen. Und auch Back betonte noch mal eindringlich, dass der Bedarf an neutraler Beratung groß sei. „Das können wir mit unserer Initiative gar nicht leisten.“ Er schlug vor, die Unternehmen zu befragen, was sie von dem Projekt halten. „Nicht, dass wir ihnen die Arbeit wegnehmen.“ Wenn die lokalen Anbieter ein Problem haben, werde das sicher bei der ersten Informationsveranstaltung bekannt. Angelika Flock (CSU) betonte: „Wir müssen natürlich unsere Handwerker schützen.“ Entsprechend stellte sie den Beschlussvorschlag vor, die Informationsveranstaltung der Firma Power2nature anzusetzen: „Sollte es Widerstand von den heimischen Handwerkern geben, werden wir noch mal tagen.“ Dieser Beschluss wurde gegen die Stimme von Gebauer-Merx letztlich so angenommen.