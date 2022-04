Konzerte in Mariä Himmelfahrt Weilheim mit Musica Sacra und Synagogal Ensemble

Von: Bianca Heigl

Teilen

Schon im letzten Jahr gab es ein viel beachtetes Konzert des Synagogal Ensembles Berlin in der Stadtpfarrkirche. © Heigl

Weilheim – Es geht wieder los in Sachen Kultur, das merkt man auch an den zahlreichen Konzerten, die wieder durchgeführt werden. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Weilheim reiht sich hier nicht nur mit dem Internationalen Weilheimer Orgelsommer ein.

So gastiert am Montag, 6. Juni, das Internationale Kammerchorfestival Musica Sacra in der Kreisstadt, wie bereits im Vorjahr. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Ebenfalls kommt das Synagogal Ensemble Berlin, das 2021 schon mit einem Konzert begeisterte, wieder nach Weilheim. Termin für dieses interreligiöse Chorkonzert ist am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr, in der Weilheimer Stadtpfarrkirche.

Für beide Konzerte ist der Eintritt frei, allerdings bittet man um Spenden für die neue Orgel. Die Konzerte werden jeweils nur unter den zum Veranstaltungszeitraum geltenden amtlichen Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden. Die vorbeugenden Schutzmaßnahmen wie Masken tragen und Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.