Mit vier Promille unterwegs

Von: Kai Lorenz

Weilheim – Unglaublich, was die Polizei bei einem E-Scooter-Fahrer am Donnerstag feststellen musste.

Da war das Fahren ohne gültigem Versicherungskennzeichen noch das geringste Vergehen. Durch dieses wurden die Beamten aber erst auf den 31-jährigen Bernrieder in der Bahnhofsstraße in Weilheim aufmerksam. Gegen 14 Uhr hielten sie ihn an und rochen auch zugleich, dass er Alkohol konsumiert hatte. Beinahe vier Promille zeigte dann der Atemalkoholtest an. Den Bernrieder erwarten nur Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Der zweite Fall von Alkohol am Steuer ereignete sich am selben Tag gegen 17 Uhr in der Kaltenmoserstraße/Münchner Straße in Weilheim. Dort war der Polizei ein 41-jähriger Rollerfahrer aus Polling aufgefallen, der ohne Helm unterwegs war. Auch er roch nach Alkohol. Eine Messung hatte hier schließlich 1,3 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Seinen Roller musste er selbstverständlich stehen lassen.