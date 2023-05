Autofahrer hat keine Geduld

Von: Kai Lorenz

Einem 61-jährigen Pähler ging der Ladevorgang eines Müllfahrzeuges wohl zu langsam. Er überholte auf einem verkehrsberuhigten Bereich, touchierte und beschädigte dabei Tische eines Cafés und flüchtete anschließend. (Symbolfoto) © Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Weilheim – Jeder kennt das, da steht ein Müllauto vor einem und blockiert die Straße. Der Blick auf die Uhr sagt, mach schnell, der Termin wartet nicht. In der Regel erträgt man es geduldig, schimpft in seiner Not auch mal vor sich hin. Nicht so ein 61-jähriger Autofahrer aus Pähl.

Dem ging der Ladevorgang des Müllfahrzeuges in der Pöltner Straße in Weilheim am Mittwochmorgen wohl dann doch nicht schnell genug, sodass er sich dazu entschloss, auf den seitlichen Teil des verkehrsberuhigten Bereiches auszuweichen. Dass dort die Bestuhlung eines Cafés stand, interessierte ihn dabei offenkündig nicht.

Laut Polizeihauptmeister Thomas Köhler von der PI Weilheim krachte er dabei gegen einige Tische und touchierte einen Fensterrahmen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Ordnung muss ja bekanntlich sein, dachte sich der 61-Jährige dann wohl doch, stieg aus und rückte die angefahrenen Tische wieder zurecht. Damit endete aber sein Pflichtbewusstsein, denn er düste anschließend einfach von der Unfallstelle davon.

Dumm für ihn ist nun, dass ein Zeuge den Unfall beobachtet und der Polizei Weilheim das Kennzeichen des Pählers durchgegeben hatte. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.