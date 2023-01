Weilheimer Stadträtin Ragnhild Thieler übt in ihrer Nestorrede Kritik am Umgangston

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Ragnhild Thieler bei ihrer diesjährigen Nestorrede. © Wiethaler

Weilheim – Versöhnliche Worte aber durchaus auch einiges an Kritik waren in der diesjährigen Nestorrede von Ragnhild Thieler (BfW) zu finden.

„Wir leben in unglaublich bewegten Zeiten“, so Thieler gleich zu Beginn. „Nach zwei Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie erreichte uns die bittere Gewissheit: Es ist wieder Krieg in Europa. Putin hat mit seinem verbrecherischen Angriffskrieg auf die Ukraine uns allen schmerzhaft vor Augen geführt, was es bedeutet, Bedrohung zu empfinden.“ Es sei beruhigend zu wissen, wie groß die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine war und ist. Dabei sollten aber nicht die Menschen vergessen werden, „die schon davor bei uns Zuflucht und Schutz gesucht und gefunden haben“, stellte Thieler klar.



Krisenzeiten würden beherztes, politisches Handeln erfordern. „Wir als gewählte Vertreter der Bürgerschaft müssen uns immer bewusst sein, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen für die Gegenwart, im besonderen Maße aber auf weitere Sicht für die nachfolgenden Generationen haben.“ Mit ihren Beschlüssen und durch ihr Handeln würden die Räte die Verantwortung „für den Bestand und die Weiterentwicklung unserer Stadt“ tragen. Wobei bei all diesen Überlegungen die ständige Arbeit und Verpflichtung nicht aus den Augen verloren werden dürfe, „die unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommt, unseren Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren und sozial Schwachen die Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihnen in unserer Stadt ein lebens- und liebenswertes Miteinander ermöglichen“, befand Thieler.



Ton und Wortwahl

Im Anschluss wählte die Kommunalpolitikerin kritische Worte. Denn „bei allen politischen und weltanschaulichen Themen muss man leider eine zunehmende Spaltung und Unversöhnlichkeit in der Gesellschaft, ja selbst innerhalb von Freundschaften und auch hier in unserem Gremium feststellen“, merkte sie an. Der Informationsaustausch sei von grundlegender Bedeutung, begrüßenswert und notwendig. „Aber der Ton und die Wortwahl sind hier oft zu kritisieren. Ich habe wirklich große Probleme mit dem aktuellen Umgangston, manchmal auch bei uns und in der Gesellschaft“, bemängelte Thieler.



Auch für „das in letzter Zeit so aktuelle Festkleben an Kunstwerken oder auf öffentlichen Straßen, das Verunreinigen der Bilder in Museen mit Kartoffelbrei oder Tomatensuppe“ hatte Thieler kein Verständnis. Sie bezeichnete es als „eine Unverschämtheit, völlig überzogen und einen fehlgeleiteten Angriff.“ So hätte es auch „bei uns“ einige hochemotionale Themen gegeben, die zum Schluss „leider mit einer sachlichen Auseinandersetzung nichts mehr gemein hatten.“



Klimaschutz sei nicht mehr länger eine freiwillige Sache, sondern inzwischen für jeden eine Verpflichtung. „Man zeigt immer mit dem Finger auf die Stadt, es ist ja auch nicht so, dass wir als Stadt nichts gemacht hätten, vielleicht in der Vergangenheit zu wenig, auch das wissen wir, aber wichtige Weichenstellungen haben wir vorgenommen und das sollte man auch mal anerkennen“, fand Thieler.



Das Kapitel der Energiewende müsse komplett neu geschrieben werden. „Und in diesen Überlegungen kommt nun das Thema Heizkraftwerk Kranlöchl auf den Tisch. Sofort gibt es Kritik und man kann nur feststellen, schade, dass es bei einer so guten Idee wieder so viele Vorbehalte gibt“, bedauerte die BfW-Vertreterin. Dabei gehe es noch gar nicht um die konkrete Planung des Heizkraftwerkes, sondern lediglich um die Änderung von Weilheims Flächennutzungsplan. „Diskussion gerne, aber zu einem anderen Zeitpunkt“, befand Thieler.



Auch auf den Verkehr und die Umfahrungsstraße ging sie ein. „Eines verbindet Gegner und Befürworter der Umfahrungsstraße, eine Entlastung vom Autoverkehr und eine zukunftsweisende Entwicklung der Stadt“, war sie sich sicher. Am Ergebnis der Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße gebe es nichts zu deuten. „Ein deutliches Nein gegen eine Umfahrung Weilheims, das ist zu respektieren, auch wenn ich mir gerne ein anderes Votum gewünscht hätte, denn ich hätte zu gerne den Schwerlastverkehr aus der Stadt gehabt und für mich sind die verkehrlichen Bedingungen auch ein wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Weilheim“, erklärte Thieler. „Aber es ist so, wie es ist und als guter Demokrat weiß ich mit dem Ergebnis umzugehen“, stellte sie klar.



Der von einigen Stadträten geforderte Stadtratsbeschluss hätte jedoch keinen rechtlich bindenden Einfluss gehabt. „Das hätte allen im Gremium bekannt sein müssen, warum dann überhaupt diese Forderung?“, wunderte sich Thieler. Nun seien aber wieder alle gefragt, ganz besonders die Gegner der Umfahrung, „wie kriegen wir das Verkehrsproblem in Weilheim gelöst?“



Kunst und Kultur

Nach einer unfreiwilligen Pause habe heuer das dritte Lichtkunstfestival stattfinden können. „Ich freue mich sehr für den Verein Lichtkunst e. V., dass ihm der diesjährige Kulturpreis zugesprochen wurde, herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig Danke“, so die Kulturreferentin und erste Vorsitzende des Lichtkunstvereins. Die Veranstaltung sei auch in diesem Jahr zu einem friedlichen Fest für Jung und Alt geworden.



Jedoch musste Thieler in ihrer Abwesenheit auch erfahren, „dass manche dringende Maßnahme immer wieder hinausgeschoben oder nur halbherzig entschieden wird.“ Sie wisse, das es sich nicht um eine Pflichtaufgabe handele, „aber so durfte ich mich immerhin kurz über die Möglichkeit eines Anbaus am Museum freuen“, so Thieler (siehe Bericht Seite 3). Werten oder kommentieren wolle sie das jetzt nicht. „Das kann an anderer Stelle erfolgen. Aber sie werden mit mir weiterhin rechnen können, ich werde nicht lockerlassen“, machte sie deutlich.



Wenn der Stadtrat die drängenden Projekte und Herausforderungen bewältigen wolle, „so wird dies ausschließlich unter gemeinsamen Anstrengungen möglich sein, nicht im Gegeneinander, sondern im fairen Wettstreit um die besseren, überzeugenden Argumente zur Entscheidungsfindung von der Sache her – auf der Grundlage der Verlässlichkeit und des Vertrauens“, so Thieler gegen Ende ihrer Ausführungen.

