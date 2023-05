Mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen

Teilen

Viele sind auf ein Auto angewiesen, um in die Arbeit zu kommen. Bei einem Netzwerktreffen steht jetzt Thema Mitarbeitermobilität sowie die Vorstellung des neuen Mitfahrkonzepts „MiO“ auf dem Programm. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Weilheim – Das Klimanetzwerk geht in Weilheim in die vierte Runde. Nachdem sich die teilnehmenden Unternehmen bereits intensiv mit den Themen Energieeffizienz, CO2-Bilanzierung und Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen auseinander gesetzt haben, steht dieses mal das Thema Mitarbeitermobilität im Fokus der Netzwerkveranstaltung. Denn Klimaschutz braucht eine nachhaltige Mobilität

Gerade der tägliche Arbeitsweg wird für viele Arbeitnehmer eine immer größere finanzielle Belastung. Gleichzeitig spielt der Pendlerverkehr bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens eine wichtige Rolle. Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren wollen, sollten daher auch die Art und Weise berücksichtigen, wie ihre Belegschaft täglich zur Arbeit kommt.



Das vierte Netzwerktreffen zum Thema Mitarbeitermobilität findet am Donnerstag, 24. Mai um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Weilheim statt. An diesem Abend wird das neu gegründete Mitfahrkonzept „MiO – Mitfahren im Oberland“ den Teilnehmenden vorgestellt. Wie es funktioniert und welche Vorteile sich dadurch für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Region ergeben, werden die Experten vor Ort in einem Impulsvortrag und einem Best-Practise-Beitrag erläutern.

• Impulsvortrag: Dr. Bernhard Edmaier (Geschäftsführer der STEP Mobility GmbH) erläutert, worauf es bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts ankommt und präsentiert zahlreiche Projekte, die in Bayern bereits erfolgreich umgesetzt wurden.



• Best-Practice aus der Region Weilheim: Im Anschluss berichtet Barbara Christ aus Unternehmersicht, warum sich die Bauer- Unternehmensgruppe für „MiO“ entschieden hat und wie sie es eingeführt haben.



Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit zum Austausch. Interessierte Unternehmen aus Weilheim und der Region sind eingeladen sich am Klimanetzwerk zu beteiligen. Anmeldung zum Netzwerktreffen per E-Mail an Katharina.Segerer@weilheim.bayern.de