Neues Format im Weilheimer Stadttheater

Von: Antonia Reindl

Nicht nur mit Schauspiel, Gesang und Musik verzauberten die Darstellenden auf der Bühne im Stadttheater, sondern auch mit Tanz und Akrobatik. © Reindl

Weilheim – Kunst in all ihren Variationen konnte man vergangene Woche im Stadttheater erleben. „HotSpot-KunstVollBühne“ startete mit einem neuen Format.

Mit einem magischen Abend voller Poesie und Philosophie startete „HotSpot-KunstVollBühne“ um Heidi und Sylvia Kluthe am vergangenen Freitag ein neues Veranstaltungsformat. Der Titel „Bühne beFlügelt“ lässt und ließ sich dabei in vielerlei Hinsicht deuten: Es soll wohl in die Lüfte gehen. Ein Flügel dürfte eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Und auch: das Publikum soll sicherlich beflügelt werden. Nach einer rund zweistündigen Soiree zeigte sich: drei Auslegungen, die letztlich allesamt zutreffen.



Der Flügel wird gestimmt, wird von hier nach da und einmal um sich selbst gerollt oder verschwindet unter einem wallenden Tuch. Das ausladende Instrument war das Kernstück der artistischen Soiree „Bühne beFlügelt“ im Stadttheater, war dieses doch quasi der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens auf der Bühne. Doch der Flügel war nicht das einzige Instrument, das erklang. Unter anderem ein Akkordeon, eine Ukulele und ein Cello stimmten noch mit ein. Gesang wanderte ebenso von der Bühne zu den vollbesetzten Reihen des Stadttheaters. Eine Palette dessen, was Bühnenkunst zu bieten hat, eröffneten dort nämlich Schauspieler und Schauspielerinnen, Musiker und Musikerinnen und Poeten und Poetinnen des Vereins „smart-faireinte bühne“, Artisten und Artistinnen des Showensembles „Vaganti“ sowie Luftartistin Isa Prinzing.



Die Darstellenden entspannen mit ihren Künsten Geschichten. Mit Gesang und Musik, Tanz und Akrobatik, Schauspiel und Poesie erzählten sie von Freundschaft und Liebe, von Stolz und Verunsicherung, von Verantwortung und Entschlossenheit. Drei Frauen (Emily Heymann, Pauline Wiewiorra, Helena Fischer) etwa sinnierten über ihr Leben, während sie auf selbiges warteten. Eine hatte sich hübsch zurechtgemacht, eine war ein einziges Nervenbündel, eine schien durch Zynismus und Desillusion zermartert. So nahmen die Drei immer wieder in einem Wartezimmer Platz, ein metaphorischer Raum für ihr Leben auf der Wartebank. „Das Leben ist an mir vorbeigelaufen“, stellte eine fest. „Ich kann nur stehen, denn ich warte – auf dich, auf mich“, meinte eine andere. Bei dem ganzen Gestehe habe sie sich schließlich selbst verloren.



Neurotische Künstlerseele

Auch Antoine de Saint-Exupérys kleiner Prinz (Lola Padotzke) fand auf die Bühne und dort seinen Weg weg von seinem einzigen Freund, der Rose (Florian Volkmann). Die Figuren des Literaturklassikers wurden an diesem Abend auf eine ganz eigene Weise inszeniert. Die Rose kann als neurotische Künstlerseele daher, ummantelt von funkelnden Pailletten. Ein exzentrisches Gewächs, das immer gesehen und gehört werden wollte. Aufmerksamkeit als Dünger und Nahrung. So hatte die Blume all die Fürsorge des kleinen Prinzen abverlangt. Die Dornen, meinte der Junge einmal, „engen mich ein“, er wolle „losgelöst sein“. Doch der Loslösungsprozess, kein leichtes Unterfangen. Fernab der Rose sorgte sich der Prinz und die Zurück- und Alleingelassene, sie habe ja lediglich vier Dornen, um sich zu wehren. Zugleich sah der Prinz, dass Rosen vielfach und vielerorts blühen. „Das Wesentliche“, wurde ihm dann aber offenbart, sei für das Auge nicht sichtbar. Und der Prinz verstand: Seine Rose ist doch einzigartig – für ihn.