Weilheim: Neues Gesprächsangebot für junge Menschen

Von: Stephanie Novy

Teilen

Von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Weilheim gibt es ein neues Angebot. © Collage: KG Weilheim & Unsplash.com

Weilheim – Die Evangelisch Lutherische Kirchengemeinde Weilheim hat ein neues Gesprächsangebot. Dieses richtet sich speziell an junge Menschen.

„Kurzstrecke mit... dir!“ nennt sich die neue Idee. Wie Pfarrer Michael Hinderer erklärt, lehnt sich der Name an das beliebte Format „Kurzstrecke“ mit dem Moderator Pierre M. Krause an. Schon daran wird deutlich: die Aktion richtet sich an jüngere Menschen. Für die gebe es nämlich derzeit keine Angebote in der Kirchengemeinde, meint Hinderer. Über den Gottesdienst erreiche man diese Zielgruppe aber auch nicht. „Sonntag früh haben die meist keine Lust auf Gottesdienst“, zeigt der Pfarrer Verständnis. Daher habe er sich die Frage gestellt: „Wo würde ich andocken?“

„Man muss auf die veränderten Lebensrealtitäten eingehen.“ Die Messe als solches sei da wenig ansprechend. „Junge Menschen wollen sich selbst einbringen und gesehen werden.“ So kam die Idee zu „Kurzstrecke mit... dir!“. Hierbei treffen sich Interessierte, um sich im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und Welt zu unterhalten. „Was hat dich geprägt? Worauf vertraust du? Was erhoffst du dir vom Leben, Gott und der Kirche?“ Hinderer spricht von „Lebensthemen“, um die es gehen soll. „Ich bin selbst gespannt was passiert und neugierig darauf, was die Menschen mitbringen“, erklärt der Pfarrer. Letztlich solle es darum gehen „Kirche anders zu erleben“.



Der erste Termin – Hinderer hofft, dass weitere in und um Weilheim folgen werden – ist am Donnerstag, 15. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Stadtmauer am Riß (beim Bouleplatz).

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.