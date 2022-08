Opfer eines Trickdiebs holt sich sein Geld zurück

Ein 85-Jähriger wurde Opfer eine Trickdiebstahls. Der ließ sich das aber nicht gefallen. © Symbolfoto: PantherMedia/andros1994alex@gmail.com

Weilheim ‒ Ein 85-Jähriger wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Aber der Täter ist an den Falschen geraten.

Am Donnerstag, 25. August, wurde Uhr ein 85-jähriger Weilheimer auf der Pollinger Straße in Weilheim (Höhe Hausnummer 3) von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, ob dieser ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor. Als der Weilheimer in seinem Geldbeutel nachsah, griff der unbekannte Täter in das Münzfach. Der Geschädigte steckte daraufhin seinen Geldbeutel wieder umgehend in seine Jackentasche.

Der Täter entfernte sich schließlich in die nächste Seitenstraße. Nachdem der Vorfall dem Geschädigten suspekt vorkam, sah er sofort nochmals in seinem Geldbeutel nach und musste dabei feststellen, dass insgesamt 250 Euro Bargeld fehlten. Der Geschädigte überlegte nicht und ging dem Täter sofort nach und konnte diesen nach etwa 50 Metern stellen. Nachdem der Täter mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, zeigte er freiwillig seinen Geldbeutel vor. Der 85-Jährige konnte darin auch tatsächlich sein Bargeld feststellen und dieses wieder an sich nehmen.

Auch wenn der Weilheimer sein Geld wieder bekommen hat, fahndet die Polizei nach dem unbekannten Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben: südländischer Typ, etwa 50 Jahre alt, schlanke Gestalt, circa 170 bis 175 cm groß, Brille mit schwarzem Gestell, helles Hemd, dunkle lange Stoffhose, spricht gebrochenes deutsch. Hinweise auf die Tat oder den Täter werden an die Polizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/6400 erbeten.

