Planungen für die Turnhalle am Weilheimer Gymnasium wurden gestoppt

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die 2+1-Turnhalle wird nicht gebaut. Das entschied der Kreisausschuss nun. Ob die alte Halle saniert wird, oder eine Dreifachturnhalle am Sportzentrum entsteht, wird der Kreistag am 6. Mai entscheiden. © Grafik: Kommunale Bauverwaltung

Weilheim – Aus. Schluss. Vorbei. Die Planungen für die 2+1-Turnhalle am Weilheimer Gymnasium wurden vom Kreisausschuss vergangene Woche gestoppt. Durch den Wegfall der KfW-Förderung käme es beim Landkreis zu einer Neuverschuldung. Stattdessen sind jetzt wieder zwei Varianten, die eigentlich bereits verworfen wurden, im Spiel. Eine davon könnte das Aus für das Weilheimer Hallenbad bedeuten.

Rund vier Millionen Euro an staatlicher Förderung standen für den 2+1-Bau zur Verfügung. Zusätzlich nochmal etwa 1,3 Millionen Euro von der KfW. Doch letztere hat ihre BEG-Förderung ohne Vorwarnung Ende Januar gestoppt. Hinzu komme laut Florian Steinbach, Leiter der Liegenschaftsverwaltung, die höchste Steigerung der Baupreise seit den 1970er Jahren. Steinbach rechnet mit etwa 1,4 Millionen Euro, die es zusätzlich bräuchte. Zusammen mit der weggefallenen Förderung ergibt sich eine Finanzierungslücke von circa drei Millionen Euro. Der Leiter der Liegenschaftsverwaltung sagte, besonders im Hinblick auf den Offenen Brief einer Elterninitiative, „es wäre unseriös zu sagen: Geht schon irgendwie“. Die Finanzierung sei aktuell einfach nicht gesichert.

Das heißt aber nicht, dass das Thema komplett vom Tisch ist. Steinbach stellte vier Varianten vor. Bei der ersten heiße es „Augen zu und durch“. Wenn man den 2+1-Bau durchziehen würde, entstünden Kosten von 15,8 Millionen Euro. Der Landkreis müsste für 9,9 Millionen Euro davon aufkommen. Steinbach machte deutlich, dass dies zu einer zusätzlichen Überschuldung von drei Millionen Euro führen würde. Eine hohe Summe, wenn man bedenkt, dass der Haushalt des Landkreises sowieso schon auf Kante genäht ist.



Selbst wenn man den Bau in seiner ursprünglichen Planung, also ohne Wärmepumpe und PV-Fassade, durchführen würde, müsste der Landkreis immer noch 9,1 Millionen Euro berappen. Die Mitglieder des Kreisausschusses waren von der Variante „Augen zu und durch“ offensichtlich nicht angetan. In der späteren Abstimmung zeigten sie dem 2+1-Bau die Rote Karte.



Ebenso unattraktiv war für die Mitglieder des Ausschusses die Möglichkeit, die jetzige Turnhalle abzureißen und einen Neubau auf das Grundstück zu setzen. „Das wird aber noch unwirtschaftlicher“, meinte Steinbach, da die Fördermittel bei diesem Projekt vollständig wegfallen würden. Der Landkreis müsste damit sogar 11,9 Millionen Euro zahlen. „Das ist nicht der Blumenstrauß an Möglichkeiten, aus dem wir gerne auswählen wollen“, fasste Katharina von Platen (Grüne) die Situation zusammen. Es gab aber noch zwei Varianten, die wohl am ehesten in Fragen kommen, selbst wenn diese ebenfalls keine Begeisterungsstürme auslösten.

Eine Blume des Straußes der Möglichkeiten wäre eine Dreifachturnhalle am Sportzentrum. Also genau dort, wo jetzt das Hallenbad steht. 8,4 Millionen Euro würde diese Variante den Landkreis kosten; insgesamt belaufen sich die Kosten auf 12,1 Millionen Euro. Allerdings wäre die Kreisstadt eben auch ihr einziges Hallenbad los. Ob das ein großer Verlust ist oder nicht, darüber gingen die Meinungen auseinander. Die Besucherzahlen sind zumindest alles andere als rekordverdächtig (siehe Artikel unten). Auch Peter Ostenrieder (CSU) meinte: „Man kann darauf verzichten.“ Er sprach sich in der Sitzung eindeutig für die Dreifachturnhalle aus. Allgemein betonte er: „Wir müssen endlich anfangen.“ Man schiebe das Thema Turnhalle immer von Sitzung zu Sitzung. Eine Entscheidung müsse her.



Peter Erhard (CSU) pflichtete Ostenrieder bei, dass die Variante am Sportzentrum ihren Charme habe, „aber wir werden das nicht mehr erleben“, zeigte er sich pessimistisch, dass die Stadt ein neues Hallenbad bauen würde. Erhard tendierte dann auch zur letzten Variante, die Steinbach vorstellte: eine Generalsanierung. Diese Variante wurde ursprünglich verworfen, weil sie, wie Steinbach bei dieser Sitzung in Erinnerung rief, „keiner Besserung“ für den Sport bringe.



Doch nun tendierten die Mitglieder des Kreisausschusses aus Mangel an attraktiven Alternativen doch zu dieser Variante. Erhard nannte allerdings als Voraussetzung eine „grundlegende Bestandsanalyse“ des Altbaus. Auch Markus Kunzendorf (ÖDP), Michael Marksteiner (FW), Markus Bader (SPD) und Frank Zellner (CSU) sprachen sich für die Sanierung aus – in erster Linie aus Kostengründen. Diese Variante käme nämlich am günstigsten. 9,6 Millionen Euro wären es insgesamt, der Anteil des Landkreises beliefe sich auf 6,3 Millionen Euro.



Karl-Heinz Grehl (Grüne) warf jedoch ein: „Wenn wir die (Zweifachturnhalle Anm. d. Red.) sanieren, dann bekommen wir danach nie wieder eine Förderung für eine Dreifachturnhalle.“ Kreiskämmerer Norbert Merk konnte dem nicht ganz zustimmen, denn „es steht im Raum die Röntgen-Turnhalle um ein drittes Spielfeld zu erweitern“.



Grehl liebäugelte dennoch mit der Variante, die auch schon Ostenrieder favorisierte. Den dafür nötigen Abriss des Hallenbades hielt auch der Grünen-Politiker für verkraftbar. Jedoch, das merkte Kreiskämmerer Merk an, müsse das Hallenbad innerhalb kürzester Zeit abgerissen werden. Denn: „Alle Planungen sind an dem Schulsport ausgerichtet. Bis 2025 muss die Turnhalle fertig sein.“



Nicht nur die Schule wird die Halle nutzen. Auch Vereine wie der TSV Weilheim, haben Not an einer geeigneten Sportstätte. Das machte TSV-Präsident Dieter Pausch bei der Sitzung nochmal deutlich. Er war eigentlich nur als Besucher dabei, aber Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) bat ihn, dem Ausschuss auch seine Sicht der Dinge mitzuteilen. „Weilheim wächst. Es kommen immer mehr Kinder zu uns in den Verein“, erklärte Pausch. Auch wenn er sich nicht direkt für eine Variante aussprach, wurde deutlich, dass eine Sanierung für ihn nicht die geeignete Lösung ist. Verständlich, die aktuellen Hallen sind zu kurz, um optimal genutzt werden zu können.



Auch wenn die Zeit drängt, ein bisschen wird es noch bis zur endgültigen Entscheidung dauern. Der Kreisausschuss war nur vorberatend tätig. Das letzte Wort hat der Kreistag und dieser tagt erst wieder am 6. Mai. Bis dahin sollte, so die Landrätin abschließend, „dringend mit der Stadt gesprochen werden.“ Denn diese hätte bei einem Abriss des Hallenbades natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.