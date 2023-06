Streit im Erdbeerfeld eskaliert

Auf einem Erdbeerfeld eskalierte am Sonntagnachmittag ein Streit. (Symbolbild) © IMAGO/Vitaly Timkiv

Weilheim – Eigentlich sollten das doch friedliche Zeitgenossen sein, die Erdbeerpflücker. Doch es kann auch anders laufen.

Draußen in der Natur sich in aller Ruhe die köstlichen Beeren ins Körbchen legen. Hier und da mal naschen, was will man mehr? Irgendwie hat das auch was Meditatives - soll man meinen.

Dass dennoch die Gemüter hochkochen können, zeigt jetzt ein Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag auf einem Erdbeerfeld im Franziskusweg in Weilheim zugetragen hat. Wie die Polizei berichtet, ging um 14 Uhr ein Notruf ein, dass es auf dem Erdbeerfeld zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Laut unterschiedlicher Angaben der Beteiligten vor Ort, sei es laut Polizei an der Kasse zu einem Streitgespräch gekommen. Dabei ging es um die Mindestabnahme eines Kilogramms pro Person. In der Folge seien dann die Waage und die Kasse beschädigt worden. Auch Beleidigungen seien geäußert worden.

Die Ermittlungen der Polizei Weilheim diesbezüglich sowie weiterer geäußerter Vorwürfe durch die Beteiligten dauern noch an.