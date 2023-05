Räte stimmen über Satzungsänderung ab – Äußerungen von Klaus Gast sorgen für Kritik

Von: Stephanie Novy

Teilen

Stadtrat Klaus Gast spricht davon, dass die Stadt „bankrott“ sei – für einige Ratskollegen keine angebrachte Wortwahl. © Panther/Media/Wolfgang Filser

Weilheim – Der aktuelle Haushalt der Stadt Weilheim ist durch. In der jüngsten Stadtratssitzung sorgte er dennoch erneut für Zwist. Dabei sollte es gar nicht mehr um das eigentliche Zahlenwerk gehen.

Kämmerer Christoph Scharf bat die Räte darum, einer Satzungsänderung zuzustimmen. Scharf betonte, dass dies dringend notwendig sei, damit die Stadt handlungsfähig bleibt.



Konkret ging es um sogenannte Verpflichtungsermächtigungen. Kurz gesagt berechtigen diese die Verwaltung, Ausschreibungen und Auftragserteilungen durchzuführen, deren Kosten erst in folgenden Haushalten fällig werden. „Damit soll sichergestellt werden, dass mehrjährige Maßnahmen zügig und Haushaltsjahr übergreifend abgewickelt werden können, auch wenn der neue Haushalt noch nicht bekannt gemacht oder genehmigt worden ist“, heißt es in den Sitzungsunterlagen.



Um also nun die Handlungsfähigkeit durch die Verpflichtungsermächtigung zu erhalten, musste die Satzung angepasst werden. Kämmerer Scharf betonte dabei, dass das bereits beschlossenen Zahlenwerk dadurch nicht verändert werde. Bedeutet, dass es sich bei der Abstimmung mehr oder weniger um eine Formalie handelte.



Klaus Gast (CSU) nahm diesen Tagesordnungspunkt zum Anlass, seinen Unmut über den Haushalt erneut kundzutun. Dabei fielen Worte wie „bankrott“, die von Gast auch in bisherigen Diskussionen rund um den Haushalt zu hören waren. Dass der Stadtrat solche Begriffe inflationär verwende und auch Aussagen wie „Die Stadt ist pleite“ öffentlich tätige, stieß Alfred Honisch (Grüne) sauer auf. „Ich bitte Sie eindringlich, von diesen Begriffen Abstand zu nehmen“, so Honisch. Gasts Äußerungen haben sich wohl schon herumgesprochen. Honisch habe unter anderem schon von Vertretern der IHK zu hören bekommen, dass die Stadt pleite sei. Gast meinte hingegen, es müsse gestattet sein, diese Worte zu verwenden. Zumal: die Stadt würde Leistungen kürzen – „es ist für jeden offensichtlich, was Sache ist“.



Dr. Claus Reindl (BfW) unterstellte Gast indes „reine Boshaftigkeit“. Dass die CSU in „zig Sitzungen“ zum Haushalt „keine substanziellen Vorschläge“ gemacht habe, wie man das Zahlenwerk darstellen sollte, darauf verwies Tillman Wahlefeld (BfW). Diesem Vorwurf entgegnete Gast, dass er sehr wohl „klipp und klare Vorschläge“ gemacht habe. Diese seien aber nicht angenommen worden.



Letztlich fand sich die benötigte Mehrheit für die Satzungsänderung. Lediglich Gast, Parteikollege Stefan Zirngibl, Saika Gebauer-Merx (FDP), Rüdiger Imgart (AfD) und Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) verweigerten ihre Zustimmung.