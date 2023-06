Reh mit zwei ungeborenen Kitzen grausam verendet

(Symbolfoto) Der Jäger ist sich sicher, dass das Reh durch Hundebisse getötet worden ist. © obster

Weilheim – Es muss ein verstörendes Bild gewesen sein, als ein Anwohner am Sonntag seinen Garten Nähe der Au in Weilheim betreten hatte. Dort lag ein totes Reh mit massiven Verletzungen am Hals.

Er verständigte darauf die Polizei und die wiederum den für dieses Gebiet zuständigen Jäger. Wie die Polizei berichtet, stellte der Jäger fest, dass es sich um ein weibliches Reh handelt. Schlimm sei zudem der Umstand, dass die Geiß mit zwei Kitzen trächtig war. Auch diese sind verendet.

Die Geiß hatte zudem erhebliche Verletzungen im Bereich des Halses. Der Jäger geht aufgrund des Verletzungsbildes definitiv von einem Riss durch einen Hund aus. Der Vorfall ereignete sich wohl in der Nacht von 10. auf 11. Juni. Das verletzte Reh muss sich anschließend noch in den Garten des Anwohners geschleppt haben, wo es schließlich verendete.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich auf die Leinenpflicht in der Au in Weilheim hin und bittet darum, sich daran zu halten um Fälle wie diese zu vermeiden.