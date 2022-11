Rotary Clubs bringen gespendeten Krankenwagen in die Ukraine

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Teilen

Bei der Fahrzeugübergabe auf dem Weilheimer Kirchplatz vorne v. li.: Nicole Roussillon, Gerard Roussillon, Christophe Vignon, Jörg Schneider und Christiane Vignon. Hinten v. li. Christian Hegemer und Horst Schmalfeld. © Wiethaler

Weilheim – In einem „Staffellauf“ bringen Rotarier aus vier Ländern – Frankreich, Deutschland, Tschechien und Polen – einen Krankenwagen in die Ukraine. Auch der Weilheimer Club beteiligt sich an der Aktion.



Gestartet war das Fahrzeug im französischen Valence. Dort hat der Partnerclub der Weilheimer Rotarier auf Anfrage des Bürgermeisters der ukrainischen Stadt Nowowolynsk den Krankenwagen im Wert von 15 000 Euro besorgt. Die gesamte Finanzierung erfolgte sowohl durch den Regierungsbezirk Auvergne Rhone Alpes, als auch durch den lokalen Rotary Club in Valence.

Ein junger Rotarier dort hatte die Idee, den Krankenwagen nicht mit einer Spedition, sondern in einer Art von Staffellauf in die Ukraine zu bringen. Die erste Station war Weilheim, wo das Fahrzeug mit den Fahrern Christophe Vignon und Gerard Roussillon eintraf.



Am nächsten Tag fuhren die Weilheimer Rotarier Horst Schmalfeld und Christian Hegemer weiter nach Prag und übergaben den Wagen an den dortigen Club. Weiter ging die insgesamt 2 000 Kilometer lange Fahrt über Tschechien nach Kattowitz in Polen, von wo Mitglieder des Clubs Lwiw den Krankenwagen auf seiner letzten Etappe an seinen Einsatzort im ukrainischen Nowowolynsk brachten.



„Wenn durch diesen Krankenwagen nur ein einziges Menschenleben gerettet werden kann, dann hat sich der Aufwand, den Rotarier quer durch Europa geleistet haben, schon gelohnt“, ist Weilheims Club-Präsident Jörg Schneider überzeugt. Für Schmalfeld, einen der beiden Fahrer, ist die Aktion ein Beispiel, wie Rotary auf internationaler Ebene funktioniert. „In einem weltweiten Netzwerk finden Mitglieder zusammen, um pragmatisch und nachhaltig zu helfen.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.