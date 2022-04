Ehrenamt als erfüllende Aufgabe: Siegfried Sterff erhält Verdienstmedaille

Bei der Verleihung (v.li): Vorschlaggeber Florian Kling, Zweite Bürgermeisterin Weilheims Angelika Flock, Geehrter Siegfried Sterff und seine Frau Marianne sowie Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Dincel

Marnbach-Deutenhausen – Für sein langjähriges Engagement wurde Siegfried Sterff mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Verliehen wurde die Verdienstmedaille von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, überreicht hat sie stellvertretend Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Für die Auszeichnung vorgeschlagen wurde Sterff durch Florian Kling. Ihm ist sein außerordentliches Engagement im Ehrenamt aufgefallen. Rückendeckung für den Vorstoß kam von Weilheims Erstem Bürgermeister Markus Loth. Grund für Klings Vorschlag war Sterffs Tätigkeit beim SSV Marnbach-Deutenhausen. Angefangen hatte der Geehrte mit den Aufgaben vom Kassier, Schriftführer bis hin zum Schützenmeister. Die Schützenjugend lag ihm dabei besonders am Herzen. Sterff förderte sie gezielt, unterstützte und trainierte sie. Die Mitgliederzahl wuchs heran und der Verein konnte über viele Jahre hinweg Gaumeister*innen im Jugendbereich stellen. Im Amt des Zweiten Vorstands übernahm Sterff viel Verantwortung und war am Bau des Vereinsheims maßgeblich beteiligt. Damit kein „Sommerloch“ aufkommt, rief Sterff den „Sommer-Cup“ ins Leben. Das Wettkampfschießen an verschiedenen Schützenständen im Landkreis Weilheim-Schongau wurde gut angenommen. Die Wettkampfpraxis blieb somit auch über die Sommermonate erhalten.

Gemeinsam mit seiner Frau Marianne wurden die Gauausflüge, wie zum Beispiel nach Frankreich und Slowenien, organisiert. Dabei stellten beide ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Das Jubiläumsfest zu 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr und Veteranen- und Reservistenverein Marnbach-Deutenhausen wurde durch und mit Sterff organisiert und mit Tatkraft gestemmt. Für den Erhalt der Kultur- und Brauchtumspflege hat er sich außerordentlich verdient gemacht. Sterff bedankte sich bei der Übergabe, sagte aber auch, dass man so ein Ehrenamt „nicht für Auszeichnungen“ mache, „sondern um etwas voran zu bringen“. Das sei, was einen Menschen erfüllt.

Die Verdienstmedaille der BRD ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Damit soll die Bedeutung des Engagements um das Gemeinwohl betont werden.

Von Kreisbote