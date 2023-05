Spritztour mit Geländewagen endet im Moor

Der Geländewagen versank im Moor bis zum Bodenblech und konnte erst am nächsten Tag geborgen werden. (Symbolfoto)

Fahrzeug hinterlässt Schäden und kann erst am nächsten Tag geborgen werden

Von Kai Lorenz schließen

Weilheim - Eine Spritztour mit einem Geländewagen endete Samstagnacht für fünf jungen Männer im Moor. Da halfen auch kein Allrad und Differenzial mehr.

Wie die Polizei berichtet, waren die Burschen im Gemeindebereich Weilheim zwischen dem „Blaslweiher“ und dem Weiler „Rauchen“ mit einem Geländewagen über Wiesen und Feldwege gefahren. In einer Moorwiese blieb das Fahrzeug dann letztlich stecken und versank bis zum Aufsetzen des Bodenblechs. Der 18-jährige Fahrer und seine Begleiter versuchten anscheinend vergeblich, das Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder aus dem Moor zu bekommen.

Letztlich wurde durch den Vorfall die Feuerwehr und die Polizei Weilheim auf den Plan gerufen. Das Fahrzeug konnte aufgrund der Örtlichkeit und dem massiven Einsinken in der Nacht aber nicht mehr geborgen werden.

Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort wurde deutlich, dass es nicht der erste Ausflug des 18-Jährigen mit dem Geländewagen in die Natur war. Noch am selben Tag meldeten sich nämlich zwei weitere Geschädigte. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen dauern an.