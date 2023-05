Stadt beteiligt sich am „Autofreien Sonntag“

Von: Kai Lorenz

Teilen

Die Stadt Weilheim beteiligt sich am Autofreien Sonntag. © PantherMedia/keport

Weilheim – Die Stadt Weilheim will sich am autofreien Sonntag beteiligen. Darauf hat sich der Klimaausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verständigt.

Der Autofreie Sonntag findet heuer am 10. September statt. Oberstes Gebot der Veranstaltung lautet: Keine Sperrungen, kein Wettbewerb, kein Muss. Alle sind zur Teilnahme aufgerufen, aber nicht verpflichtet. „Es soll keine Atmosphäre des Verbots entstehen, sondern lediglich ein Klima des Anreizes“, betonte die Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim, Katharina Segerer. Der Autofreie Tag findet zum dritten Mal im Rahmen der Initiative Ziel 21 mit Sitz in Fürstenfeldbruck statt.

Für diesen Tag können Organisationen, Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen Veranstaltungen zur Förderung der autofreien Mobilität anmelden. Vorschläge sind beispielsweise Biergärten, die ihre Getränke für Fahrradfahrer günstiger anbieten, als für Autofahrer, oder eine Sternfahrt zum Schloss Seefeld beziehungsweise eine Hofradeltour für Familien. Alle Infos gibt es unter www.autofreier-sonntag.bayern