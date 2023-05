Unbekannte legen zwei Brände in Weilheim

Von: Kai Lorenz

Brand im Innenhof der Bahnhofsallee. © Feuerwehr Weilheim

Weilheim - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag zwei Brände in Weilheim gelegt.

Laut Polizeihauptkommissar Maximilian Kröll wurde der erste Brand gegen 02:15 Uhr in der Angerkapellenstraße gemeldet. Hier wurde Bauschutt entzündet. Hier konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Übergriff auf den Brettermantel im Obergeschoss gerade noch verhindert werden. „Dies hätte sicherlich weitreichende Folgen gehabt“, schildert Stefan Herbst,

Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Weilheim den Einsatz.

Der Brand in der in der Angerkapellenstraße. © Feuerwehr Weilheim

Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs von zwei Personen bewohnt. Nachdem die Dämmung durch den Brand bereits in Mitleidenschaft geraten war, musste diese im Bereich des Erdgeschosses geöffnet und kontrolliert werden.

Die Feuerwehr Weilheim löschte den Brand mit rund zehn Mann ab. Weil ein Schwelbrand unter der Fassadenabdeckung am angrenzenden Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, musste diese geöffnet werden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Um kurz vor 03.00 Uhr wurde ein weiterer Brand in der Bahnhofallee gemeldet, wo laut Herbst fünf Papiercontainer Feuer fingen. „Die Hitzestrahlung war hier so hoch, dass bereits einige Fensterscheiben gerissen waren.“ Die Feuerwehr Weilheim löschte mit 15 Mann drei Altpapiertonnen ab, die in Vollbrand standen. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein Schaufenster beschädigt. Ein Übergriff, abgesehen von einigen Büschen, auf die umliegenden Mehrfamilienhäuser konnte aber verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei hier auf rund 2.500 Euro.

Hier stehen fünf Papiercontainer in Vollbrand. © Feuerwehr Weilheim

Die Polizei Weilheim bittet um Hinweise unter Telefon 0881/640-0.