Vermisstenfahndung endet mit Trunkenheitsfahrt

Teilen

Nachdem ihr Mann es nicht rechtzeitig zum Zug zurückschaffte, betätigte die Ehefrau die Notbremse. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Frank Fischer

Weilheim - Eine äußerst skurrile Geschichte ereignete sich am gestrigen Abend und nahm ihren Anfang in Weilheim.

Gegen 23 Uhr teilte eine Dame (35) aus dem Landkreis Landsberg/L. über Notruf mit, dass sie und ihr Ehemann (47) mit dem Zug von Schongau kommend in Richtung München fuhren. In Weilheim war der Ehemann ausgestiegen, um sich einen Snack zu besorgen. Allerdings konnte er nicht mehr rechtzeitig einsteigen, so dass der Zug ohne ihn weiter fuhr. Nach Angaben der Polizei, betätigte die Ehefrau aufgrund dessen die Notbremse und gelangte zurück zum Bahnhof Weilheim. Allerdings war der Mann dort nicht mehr aufzufinden. Weil er jedoch Diabetiker sei und seine Medikamente nicht bei sich hatte, erstattete sie bei der Polizei Weilheim Vermisstenanzeige.

Während der weiteren Abklärung am Bahnhof Weilheim gesellte sich plötzlich ein Taxifahrer dazu und erklärte, dass er soeben einen Mann vom Bahnhof Weilheim nach Schongau gefahren hatte, der auf die Beschreibung des Ehemannes passte. Dort sei er anschließend in einen Pkw gestiegen. Bei der weiteren Befragung der Ehefrau wurde nun bekannt, dass der Ehemann bereits im Vorfeld mehrere Bier getrunken hatte. Letztendlich konnte der „vermisste Ehemann“ in alkoholisiertem Zustand mit gut einem Promille zu Hause von einer Streife der Polizeiinspektion Landsberg angetroffen werden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote