Weiter keine Kapazitäten

Von: Kai Lorenz

Derzeit keine Entspannung in Sicht: Weilheimer Tafel kann Aufnahmestopp noch nicht aufheben. © Novy (Archiv)

Weilheim – Es sind harte Zeiten für viele Menschen und damit auch für die Weilheimer Tafel. Bereits seit Monaten arbeiten die ehrenamtlichen Helfer am Limit und es ist kein Ende der immer weiter steigenden Nachfrage in Sicht. Aus diesem Grund zog die Einrichtung Ende März die Notbremse und verhängte einen Aufnahmestopp (wir berichteten). Der Kreisbote hat beim Leiter der Weilheimer Tafel, Wolfgang John, nachgehakt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und ob der Aufnahmestopp noch besteht.

Wie John berichtet, ist die Lage seit März unverändert. Trotz des Aufnahmestopps besteht noch immer eine sehr hohe Nachfrage. Aktuell wird die Warteliste abgearbeitet, sodass alle zwei Wochen fünf bis sechs neue Kunden mit Angehörigen dazu kommen. „Aufgrund der hohen Nachfrage und der langen Warteliste, werden wir den Aufnahmestopp bis mindestens Ende Juni aufrechterhalten müssen. Dann werden wir in aller Ruhe analysieren, wie es weitergeht“, so der Leiter der Weilheimer Tafel.



Den abgewiesenen Bürgern das zu vermitteln, ist nicht einfach. Deshalb wurden Schreiben in sechs Sprachen verfasst, auf denen den Menschen erklärt wird, dass die Weilheimer Tafel keine Kapazitäten mehr hat. „Wir bitten dabei um Verständnis und bitten darum, im Juli nochmals nachzufragen“, erklärt John.



Auch die ehrenamtlichen Helfer sind nach wie vor einer großen Belastung ausgesetzt. Denn aktuell holen wöchentlich rund 180 Kunden jeden Donnerstag ihre Lebensmittel bei der Weilheimer Tafel ab. „Hinter diesen 180 Kunden verbergen sich über 600 Personen, die von der Tafel versorgt werden“, gibt John zu bedenken. Aber auch das Angebot schwankt: „Wir haben an manchen Tagen reichlich, an anderen Tagen müssen wir sparsam mit den Lebensmitteln umgehen. Insgesamt gesehen ist das Angebot jedoch nicht größer geworden“, resümiert John. Ein Lichtblick sind private Spenden, die zugenommen haben.



Und was benötigt die Weilheimer Tafel aktuell am dringendsten? „Wenn wir die Räumlichkeiten und unsere Helfer bedenken, haben wir eigentlich alles. Größer wollen und können wir nicht mehr werden, denn das würde den Rahmen sprengen“, betont John gegenüber dem Kreisboten. Wichtig wäre ihm aber, die Akzeptanz bei Behörden und der Bevölkerung zu stärken: „Wir alle sind ehrenamtliche Helfer, die Lebensmittelspenden an Bedürftige ausgeben, die helfen, wo es geht, die aber nicht – und das ist ganz wichtig – die Aufgaben des Staates übernehmen können“, so John. Daher sind er und seine Mitstreiter der Weilheimer Tafel weiterhin auf großzügige Spenden angewiesen, um die derzeit angebotenen Leistungen weiterhin aufrecht erhalten zu können.