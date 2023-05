Kostbare Tropfen

Die Kinder freuen sich über sauberes Trinkwasser. Die Weilheimer Firma Xylem Analytics Germany errichtete zusammen mit der Organisation Planet Water einen Wasserturm, um die Versorgung eines Dorfes im ländlichen Mexiko zu sichern. © CARLOS CURIEL/Xylem

Weilheim – In einer Welt, in der Tausende keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, engagieren sich die Mitarbeiter der Weilheimer Firma Xylem Analytics Germany zur Verbesserung dieser Situation.

In Zusammenarbeit mit der Organisation Planet Water baut das firmeneigene Hilfswerk Xylem Watermark Wassertürme in armen, abgelegenen Dörfern der Dritten Welt, mit denen Wasser über Druck filtriert und in Trinkwasserqualität für die Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. Ermöglicht wird der Bau durch Spenden der Mitarbeiter, die vom Xylem-Konzern mit einem Zuschuss in gleicher Höhe aufgestockt werden.



Zum kürzlichen weltweiten Tag des Wassers konnte ein weiterer Turm, diesmal an der Schule von San Ildefonso, im mexikanischen Bundesstaat Querétaro seinen Benutzern übergeben werden. Auch wenn diesmal kein Mitarbeiter aus Weilheim direkt am Aufbau teilgenommen hat, erfüllt die Dankbarkeit der Dorfbewohner das Team von Xylem mit tiefer Befriedigung.



Der Wasserturm verspricht sauberes Trinkwasser. © CARLOS CURIEL/Xylem

„Vergangenen Monat musste meine Tochter für eine ganze Woche mit heftigem Durchfall ins Krankenhaus. Der Arzt riet ihr, das Leitungswasser zu meiden, aber das in Flaschen abgefüllte Trinkwasser können wir uns nicht leisten. Ich bin sehr froh, dass Xylem heute zu uns gekommen ist, um einen Wasserturm zu bauen. Wir können jetzt darauf vertrauen, dass unsere Kinder gesundes, sauberes Wasser zum Trinken bekommen“, sagte die Dorfbewohnerin Ana Lucero Hernandez.



Wie bei jedem Aufbau eines Wasserturms, veranstalteten die Xylem-Kollegen auch diesmal spielerische „Lehrveranstaltungen“ mit den Schulkindern, um ihr Bewusstsein für Hygiene und Sauberkeit zu wecken.



Weitere Informationen zu dem Projekt unter www.planet-water.org oder www.xylem.com/en-us/watermark