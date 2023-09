Weilheim zeigt viele Alternativen zum Auto

Von: Petra Straub

Vergangenen Sonntag in Weilheim wurden viele Aktionen ohne Auto geboten wie das Schnupper-Skateboarden. Das Interesse an dem heißen Sommertag war jedoch mäßig. © Kurtenbach

Weilheim - Mit dem Rad oder Bus fahren, durch die Stadt spazieren oder auf dem Skateboard schnuppern: In Weilheim wurden am „Autofreien Sonntag“ viele Alternativen zum Auto angeboten.

Bayernweit gab es am Sonntag viele Mitmach-Angebote beim „Autofreien Sonntag“. In Weilheim dienten Bus, Fahrrad und Skateboard als Alternativen zum Autoverkehr. Auch eine Stadtführung wurde angeboten. Eine Rad-Aktion musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. (wir berichteten)

Mit fünfzig Teilnehmern gut besucht war der Spaziergang durch Weilheim mit Stadtarchivar Dr. Joachim Heberlein. Vom Marienplatz über den Kirchplatz, die Pöltner- und Hofstraße bis zur Admiral-Hipper-Straße führte die Tour, an der sich Erwachsene und Familien beteiligten, und gab interessante Einblicke in Weilheims Vergangenheit. In eine Zeit, in der der Verkehr der Olympiastraße noch über den Marienplatz geleitet wurde oder ins Jahr 1900, als ein Kaplan am Morgen des Pfingstsonntags verkündete, dass der Verkehr mit fünfzig Fahrrädern (im Bereich des heutigen Kaufhauses Rid) wohl nicht mehr steigen könne, wie Heberlein berichtete.



50 Teilnehmer blicken zurück ins Weilheimer Verkehrsgeschehen von einst

Weil sich die Vermutung des Kaplans leider nicht bestätigte und der Verkehr bis heute stetig zunahm, wurde vergangenen Sonntag wie 2021 und 2022 ein „Autofreier Sonntag“ ausgerufen, an dem sich zahlreiche lokale Gruppen mit Aktionen beteiligten. Der Stadtbus war ganztägig kostenlos nutzbar, dabei standen den Senioren am Bahnhof und am Unteren Graben Bus-Paten zur Seite. Organisiert wurde diese Aktion von den Stadtwerken Weilheim, der Agenda 21 und dem Arbeitskreis Senioren. Der Verein Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos lud zur naturkundlichen Radlfahrt ins Weilheimer Moos und Gerd Schober und Isabel Fischer informierten auf dem Marienplatz über das Thema „Autofreie Altstadt = Weilheim atmet auf!“.

Das schöne Wetter lockte am Sonntag auch an die Seen

Während Stadtarchivar Heberlein mit der Teilnehmerzahl und dem gemischten Publikum bei seiner Tour „sehr zufrieden“ ist, glaubt er jedoch, dass der Verkehr innerhalb des Mauerrings in Weilheim an dem Aktionstag nicht viel weniger und darüber hinaus ohne merkliche Veränderung war. Diesen Eindruck hat auch Roland Bosch, der mit seinem Rad auf eigene Faust durch Weilheim geradelt ist. Eigentlich wäre er an der Aktion „1. Weilheimer Rad-Kreisverkehr“ der Organisation „Radentscheid Weilheim“ beteiligt gewesen.

Enttäuschung über abgesagte 1. Weilheimer Rad-Kreisverkehr

Zu seiner Enttäuschung wurde die Aktion im Einvernehmen mit der Polizei kurzfristig abgesagt. Diese hatte Bedenken in Sachen Verkehrssicherheit geäußert, nachdem sie erfahren hatte, dass Radfahrer am Nachmittag auf einer Ringstraße um die Altstadt fahren und dafür ihre Räder mit kreativen Verkleidungen schmücken sollten. Eine Durchführung in anderer Form wäre so kurzfristig schwierig gewesen. Da jedoch sowohl das Landratsamt als auch das Ordnungsamt der Stadt die Veranstaltung vorab genehmigten, rechnete niemand damit, dass die Veranstaltung nicht zustande kommen würde. Bei der Rundtour sollte Werbung für die Umsetzung des bereits genehmigten Radwegekonzepts in Weilheim gemacht und für eine mögliche Ringbuslinie sensibilisiert werden.

Robert Kurtenbach von der Skateboardschule „GoSkate!“ ist zufrieden mit der Resonanz auf das Angebot seiner Einrichtung. In der Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr hat er mit Unterstützung seines Vaters 30-minütiges Schnupper-Skateboarden am Skaterpark in Weilheim angeboten. Teilnehmer von sechs bis 51 Jahren seien dabei gewesen, freut er sich, insgesamt etwa 14 Personen. Es sei zwar „nicht riesig viel los“ gewesen, was wohl am herrlichen Badewetter gelegen hat. Doch alle hätten gesagt, dass sie wieder kommen wollen, das freut ihn. Das Feuer sei entzündet zum Weitermachen.



Der ADFC fährt mit sieben Rennrad

Sieben Rennradfahrer beteiligten sich an der Veranstaltung des ADFC-Kreisverbands Weilheim-Schongau „Autofrei um Weilheim“ und unternahmen eine Tour zum Staffelsee. Wie René Blind erklärt, legten die Freizeitsportler eine Strecke von rund 70 Kilometern zurück.