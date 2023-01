Weilheim: Zwischenbilanz des Arbeitskreises der Agenda 21 zum Fahrradkonzept

Am Rathausplatz stehen die Fahrradfahrer vor der Ampel an erster Stelle. © Novy

Weilheim – Seit Jahren bemüht sich der Arbeitskreis „Mobilität und Verkehr“ (AK) der Weilheimer Agenda 21 das Radfahren im gesamten Stadtbereich zu fördern und die Voraussetzungen hierfür zu verbessern. In einer Pressemitteilung informiert der AK über den aktuellen Stand zum Fahrradkonzept der Stadt.

Der AK hat ein 32-seitiges „Konzept zur Verbesserung der Fahrradwege-Infrastruktur in Weilheim i.OB“ erarbeitet und bereits im Juni 2020 der Stadt Weilheim übergeben. Im gleichen Jahr hat die Stadt auch ein Fachbüro mit dem selben Thema beauftragt. Die erste Gesprächsrunde fand im Juli 2020 statt und viele weitere folgten.Am 7. Oktober 2021 wurde das intensiv diskutierte neue Radverkehrskonzept vom Stadtrat beschlossen.

Bei der Zwischenbilanz zur Umsetzung der Maßnahmen hält der AK folgendes fest: Die Johann-Baur-Straße wurde zur Fahrradstraße erklärt. Am Rathausplatz wurde eine Fahrradaufstellfläche mittig vor der Ampel markiert. Die Kreuzung bei der Bahn-Fußgängerunterführung / Färbergasse und dem Radweg Richtung Brücke über die Schützenstraße wurde neu gestaltet. Der Radfahrer hat nun durchgehend die Vorfahrt erhalten.

Zurzeit werden von der Stadtverwaltung die beschlossenen baulichen Veränderungen in den beiden Muster-Fahrradstraßen im Prälatenweg und der Johann-Baur-Straße mittels eines Planungsbüros detailliert geplant.



An einigen Stellen happerts

Viele Maßnahmen seien bisher aber noch nicht umgesetzt worden, weist der AK hin. Das Konzept sieht einen Realisierungszeitraum von zwei bis fünf Jahren vor mit entsprechender Priorisierung. Für die kurzfristigen und einfachen Maßnahmen müssen also die Planungen sofort beginnen und veröffentlicht werden. Diese betreffen auch Markierungs- und Beschilderungsarbeiten. Weiter fehle es an der fahrradgerechten Erschließung des neuen Gewerbegebietes Achalaich.



Auch der vom Weilheimer Verkehrs- und Bauausschuss am 12. März 2019 beschlossene Geh- und Radweg auf der östlichen Seite der Münchener Straße fehlt bis heute. Diesen Weg hatte der AK in seiner Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes bereits 2009 vorgeschlagen.



Auch die Situation an der Kreuzung Murnauer Straße / Prälatenweg / Augsburger Straße ist für Radfahrer kritisch. „Wir danken daher den Weilheimer Gymnasiasten für die aufwendige Verkehrszählung im Juli 2022 an diesem Straßenabschnitt“, lässt der AK wissen. Mit 100 bis über 200 Radfahrern pro Stunde ist dieser Bereich sehr stark frequentiert. „Dies unterstreicht auch die Notwendigkeit, dass an dieser Stelle eine Verbesserung wünschenswert ist.“



Das Ergebnis bestätige auch die Bemühungen der Weilheimer Agenda 21, dass die Voraussetzungen für ein sicheres Radfahren in Weilheim immer weiter ausgebaut werden müssen. „Da die Umsetzung jedoch bisher nur schleppend vorangegangen ist, hoffen wir, dass viele von den vorgeschlagenen Änderungen für das Radwegenetz in diesem Jahr verwirklicht werden, um die Verkehrssicherheit für Radfahrer in Weilheim zu steigern.“

