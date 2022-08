Weilheimer 400-Meter Läufer Johannes Trefz beendet seine Karriere

Von: Roland Halmel

Johannes Trefz (rechts) vergaß nie seine Wurzeln beim TSV Weilheim. So besuchte er wenn möglich den Weilheimer Aulauf. © Archivfoto: Halmel

Weilheim – Irgendwann enden alle Sportlerkarrieren. Für den Weilheimer Johannes Trefz, der im Juni 30 Jahre alt wurde, war es im Sommer soweit. Nach sieben nationalen Titeln, drei davon im Einzel, und mehreren Einsätzen im Nationaltrikot beendete Trefz nach zwei schwierigen sportlichen und gesundheitlichen Jahren seine Karriere als Leichtathlet auf höchstem internationalen Niveau.

„Es tut weh, ohne mein gewünschtes Happy End nach fast 15 Jahren auf der Rundbahn dem Leistungssport Goodbye zu sagen. Ich habe alles dafür getan, um im August bei der EM in München in meinem Heimatstadion auf der Bahn zu stehen. Aber mein Körper hat andere Pläne und eine Verletzung macht dieses Ziel jetzt unmöglich“, erklärte der 400-Meter-Sprinter-Spezialist auf Instagram.

Zur Europameisterschaft auf heimischem Boden wollte er in diesem Jahr nochmals ein Ausrufezeichen setzen. Im Training lief es auch recht gut. Er kam ohne Verletzungen durch den Winter und das Ostertrainingslager. Eine Oberschenkelverletzung, die von einer Schonhaltung verursacht wurde, bremste Trefz dann aber aus. „So war es mir unmöglich, rechtzeitig mein ursprüngliches Niveau für die Europameisterschaft zu erreichen“, bedauerte Trefz, der zwischen 2002 und 2004 dreimal in Folge deutscher Meister über 400 Meter wurde. 2019 holte er dann mit der 4x400 Meter Staffel des TSV Gräfelfing den Deutscher-Meister-Titel und 2021 war er bei der Staffelweltmeisterschaft in Polen für die deutsche Mannschaft am Start.



Nachdem der Weilheimer, der inzwischen in München wohnt, seine Sportlerkarriere beendete, will er sich nun mehr Zeit für die Dinge nehmen, die in den vergangenen Jahren zurückstecken mussten, die Familie und die Freunde.

