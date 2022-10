Weilheimer feiert 100. Geburtstag

Von: Ursula Gallmetzer

Stießen gemeinsam auf den 100. Geburtstag an: (sitzend) Albert Scherer mit Tochter Angelika Huprecht sowie (stehend v.li:) Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, Enkelin Birgit Rothfelder mit Partner Hannes Thäle. © Gallmetzer

Weilheim – Ein bewegtes Leben liegt hinter Albert Scherer. Am Donnerstag feierte der Weilheimer seinen 100. Geburtstag. Dieser außergewöhnliche Anlass wurde in seiner Senioren-Wohngemeinschaft „Maria“ gebührend gefeiert.

Wenn Scherer von seiner Vergangenheit erzählt, dann wird schnell deutlich, was ihn am meisten geprägt hat: seine Zeit als Briefträger in Weilheim. Die Anstellung bei der Post war nicht nur sein Beruf, sondern seine Leidenschaft. „Die Leute haben mich gekannt und ich habe mich gerne mit ihnen unterhalten“, erinnert sich der Jubilar. Oft sei er sogar zur Mittagszeit zum Essen eingeladen worden. „Da hab ich meine eigene Brotzeit gar nicht gebraucht“, sagt er mit einem verschmitzten Grinsen und erzählt von viele schönen Begegnungen.



Ohnehin ist der gebürtige Oderdinger seit jeher ein geselliger und fröhlicher Mensch. Gerne singt er enthusiastisch mit, wenn Pfleger Cesare zum Musizieren lädt. Kein Wunder, denn viele Jahre war Scherer einer der ambitioniertesten Tenöre im Weilheimer Kirchenchor.



Ein weiteres seiner Hobbys war lange Zeit sein Schrebergarten, in dem er sich mit seiner Frau und seiner Tochter Angelika um Blumen, Obst und Gemüse kümmerte und sich dabei auch immer gerne mit den Nachbarn austauschte.



Mit Freude unterhält er sich noch heute mit anderen Menschen. Selbstverständlich kamen daher auch Scherers ehemaligen Stammtischkollegen zum Gratulieren und Ratschen vorbei. Denn sie halten immer noch Kontakt, auch wenn Scherer es zu den Treffen seit einem Schlaganfall nicht mehr schafft.



Dieser gesundheitliche Umstand war es auch, weswegen der zweifache Opa und fünffache Uropa vor einiger Zeit sein Seniorenmobil aufgeben musste und vor sechs Jahren ins Pflegeheim zog. Dort fühlt er sich wohl, hat Anschluss gefunden und genießt sein Leben. Bedauerlich findet er jedoch, dass er nicht mehr so mobil ist. „Ich war immer mit dem Radl unterwegs.“ Denn ein Auto besaßen er und seine Frau nie. Vielleicht ist die viele Bewegung auch ein Grund, warum Scherer auch mit 100 noch rüstig ist.



Gemeinsam mit Verwandten, Freunden und Pflegern wurde der 100. Geburtstag ausgiebig gefeiert. Auch Scherers ein Jahr jüngerer Bruder Oskar gratulierte sowie die zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, die einen Blumenstrauß und Sekt mitbrachte. Zwar gab es beim Fest nicht Scherers Lieblingsspeisen – Leberknödelsuppe und Krautkrapfen – , aber auch auf die kredenzten Weißwürste freute sich das Geburtstagskind schon vor dem Mittagessen sehr und konnte es kaum erwarten, sich die üppig verzierte Torte in Form der Zahl 100 schmecken zu lassen.

