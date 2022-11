Weilheimer Christkindlmarkt vom 1. bis 4. Dezember

Heuer dürfen sich Besucher wieder auf eine Weihnachtsstadt mit Hütten auf dem Marien-, Kirch- und Reinhard-Schmid-Platz freuen. © Kreisbote-Archiv/Wiethaler

Weilheim – Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Um in festliche Stimmung zu kommen, darf ein Besuch auf dem Christkindlmarkt natürlich nicht fehlen.

In diesem Jahr wurde der Christkindlmarkt umgestaltet, sodass sich die Besucher auf eine Weihnachtsstadt mit Hütten auf dem Marien-, Kirch- und Reinhard-Schmid-Platz freuen dürfen. Angeboten werden regionale und handgefertigte Waren sowie gastronomische Spezialitäten. Auch die Schafe von Hans Schleich im Gatter vor der großen Krippe am Stadtmuseum sind wieder dabei. Wer bei einem Glühwein Seeluft schnuppern möchte, ist am Stand der Marinesoldaten des Minenjagdbootes „Weilheim“ richtig.

Geöffnet ist der Markt Donnerstag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Markus Loth erfolgt am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Marienplatz zu den Klängen der Turmbläser der Stadtkapelle. Davor gibt es am Donnerstag um 16 Uhr das Adventssingen vom Kinderchor der Hardtschule sowie von den Vorschulkindern des AWO Kinderhauses. Um 17 Uhr singen die Kinder des Evangelischen Kinderhauses sowie des integrativen Kneipp Kinderhauses Mariae Himmelfahrt.



An den folgenden Tagen bieten der Chor der Ammerschule, das Blechbläserensemble der Musikschule, die Band MehrSaiter, das Percussionensemble „Los Okedos“, Happy Voices, die Alphornbläser Paffenwinkel, der Chor „Sannanina“ und Harfenfrau Brigitte Schröder sowie das Weihnachtssingen in der Kirche Mariae Himmelfahrt ein abwechslungsreiches Rahmenprogram.



Am Samstag um 11 und um 15 Uhr erzählt Pfarrer Birkle die Geschichte vom heiligen Nikolaus, dabei wird er begleitet vom Nikolaus und seinen Engerln. Für Kinder findet im Stadtmuseum an allen vier Tagen ein Programm statt: Am Donnerstag wird von den Mitarbeitenden der Stadtbücherei vorgelesen. Am Freitag kommt das Puppentheater Krambambula. Karten gibt es im Stadtmuseum im Vorverkauf. Am Samstag kann man mit „Familie Tulpe“ eine kleine Krippe basteln und am Sonntag der Märchenerzählerin lauschen. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag ein kleines Kinderkarussell.



Wer eine Möglichkeit zum Innehalten möchte, erhält geistliche Impulse in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Der „Hüttenzauber“ in der Innenstadt lädt bereits seit 18. November bis teilweise in den Januar hinein ein. Er umfasst die Hütten „Intermezzo“ und „Komode Zauberbude“ auf dem Kirchplatz und die „Herzlalm“ sowie den Mandelstand in der Schmiedstraße. In der Schmiedstraße gibt es zudem wieder die Vereinshütte. Das Café Cosmea (Ledererstraße) und das Restaurant Quadriga (Marienplatz) laden ebenfalls in ihre winterlichen Gastgärten ein.



Bis zum 6. Januar dauert der „Oberstadtler Krippenweg“, bei dem in den Schaufenstern der Geschäfte in der „Oberen Stadt“, im Rathaus und im Stadtarchiv traditionelle Krippen ausgestellt werden. Eröffnet wird er am Samstag, 26. November, um 17 Uhr im Vereinsheim.

Von Kreisbote