Christian Freiherr von Bechtolsheim erhält Bundesverdienstorden

Kultusminister Michael Piazolo (links) mit dem Geehrten Christian Freiherr von Bechtolsheim und dessen Ehefrau Baronin Annabel von Bechtolsheim. © StMUK

Weilheim – Der Bundesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung, welche die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Der Weilheimer Christian Freiherr von Bechtolsheim bekam sie kürzlich von Kultusminister Michael Piazolo verliehen.

Kultusminister Piazolo zeigte sich beeindruckt von dem ehrenamtlichen Engagement der Ausgezeichneten. Neben dem Weilheimer bekam auch Professor Dr. Manfred Treml aus Rosenheim den Orden verliehen. „Beide Ordensträger haben sich in herausragender Weise um das Gemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats verdient gemacht. Ich freue mich, dass ich Ihnen als Anerkennung für Ihre Leistungen das Bundesverdienstkreuz am Bande persönlich überreichen darf“, so der Kultusminister.



Von Bechtolsheim engagiert sich seit 1987 im Malteserorden – unter anderem als Diözesanleiter des Malteser-Hilfsdiensts in Erfurt, als Kuratoriumsmitglied des Malteserstifts St. Josef in Percha und von 2012 bis 2018 als Botschafter des souveränen Malteserordens in Litauen. Dort wirkte er maßgeblich beim Aufbau des dortigen Malteser-Hilfsdienstes mit. Darüber hinaus engagiert sich von Bechtolsheim in der Wissenschafts- und Kulturförderung – unter anderem als Finanzexperte für die Goethe-Universität Frankfurt am Main und als Vorsitzender des Vereins „Freunde und Förderer des Franz Marc Museums“ in Kochel am See.

In seiner Heimat organisiert er als Mitglied des Teams „Weilheimer Glaubensfragen“ Vorträge prominenter Persönlichkeiten zu alltagspraktischen, zivilgesellschaftlichen und ethischen Themen. Kultusminister Piazolo gratulierte dem Geehrten: „Mit Ihrem wohltätigen Engagement machen Sie Nächstenliebe und Solidarität lebendig und fördern das friedliche Miteinander der Menschen in Bayern, Deutschland und Europa. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hohen Auszeichnung!“

Von Kreisbote