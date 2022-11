Weilheimer Erwin Helmer erhält Bundesverdienstkreuz

Erwin Helmer und Ulrike Scharf bei der Verleihung. © StMAS/Alexander Göttert

Weilheim – Kürzlich vergab die Bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf im Rahmen einer Feierstunde den Bayerischen Verdienstorden, das Bundesverdienstkreuz am Bande sowie die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste.

Unter den Geehrten war auch der Weilheimer Erwin Helmer, der das Bundesverdienstkreuz am Bande in Empfang nehmen durfte. Wie Scharf in ihrer Laudatio ausführte, habe Helmer sich durch seine fachliche und kompetente Seelsorge, seine Beharrlichkeit, seine Ausdauer und seinen Gemeinsinn hervorragende Verdienste um das Gemeinwohl erworben. „Die Arbeit mit und für die Menschen ist für Herrn Helmer seit seiner Jugend prägend.“

Helmer war über 40 Jahre hauptamtlich Ansprechpartner der Betriebsseelsorge in Bayern sowie in der Bundeskommission der Betriebsseelsorge. Seit 2009 war er als Theologe in der Betriebsseelsorge der „Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung“ (KAB) und als Leiter der Christlichen Arbeiterjugend (dem Jugendverband der KAB) der Diözese Augsburg tätig.



Im Juli 2018 trat er seinen Ruhestand an. Er ist jedoch als Betriebsseelsorger in Augsburg weiterhin aktiv, auch in seiner Heimatpfarrei in Weilheim ist er als Diakon im Einsatz.

Von Kreisbote