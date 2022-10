Weilheimer Festspiele: Liebe, Tod und entrechtete Frauen

Von: Bianca Heigl

Yvonne Brosch (links) als La Poncia, die einzige Vertraute von Bernarda Alba (Sabine Lorenz, rechts). © Heigl

Weilheim – Mit der jüngsten Produktion „Bernarda Albas Haus“ von Federico García Lorca setzen die Weilheimer Festspiele einmal mehr ein Glanzlicht.

Dicht inszeniert entführt das männerlose Stück in die beklemmende Welt der Frauen in spanischen Dörfern in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Hier stehen sich Autorität und Freiheit, Zivilisation und Natur, Moral und sexuelles Begehren unversöhnlich entgegen. Die kleine Welt der Barnarda Alba und ihrer fünf Töchter ist geprägt von Repressionen, in denen das Leben verkümmert, weil Anpassung in Selbstaufgabe und Ausbruchsversuche in Selbstzerstörung enden.

Bernarda, intensiv und durchdringend verkörpert von Sabine Lorenz, verordnet ihren Töchtern nach dem Tod des Vaters eine der Tradition entsprechende achtjährige Trauerzeit. Bernarda führt ein unbarmherziges Regiment. Nur La Poncia, hervorragend dargestellt von Yvonne Brosch, ist ihre Verbindung zur Außenwelt und eine Art Vertraute, wenn auch mit klarem Unterordnungsanspruch. Doch die Töchter – zwischen 20 und 39 Jahre alt – sehnen sich nach dem Leben, nach Liebe und Unabhängigkeit. Die Älteste und Alleinerbin Angustias (Augusta Belóka) will einen Mann, deutlich jünger und wohl nur auf ihren Reichtum erpicht, für sich. Doch auch ihre jüngste und hübscheste Schwester Adela (Ricarda Verena Wimmer) will diesen Pepe el Romano für sich und lässt sich heimlich auf ihn ein. Martirio (Katharina von Harsdorf), die ebenfalls diesen Mann begehrt, denunziert Adela bei der Mutter und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.



Mit der gemeinsamen Inszenierung von Brosch und Lorenz ist den Weilheimer Festspielen ein beklemmend realistisches Sittengemälde gelungen. Eindringlich und berührend vermitteln die Akteure die Situation der Frauen jener Zeit in den ländlichen Gegenden Spaniens. Das Stück, das Lorca erst zwei Monate vor seinem Tod 1936 fertigstellte, gehört zusammen mit „Yerma“ und „Bluthochzeit“ zu einer Trilogie, die sich dieses Themas – zur Entstehungszeit brandaktuell – annahm.



Wer selbst noch einen Blick hinter die Kulissen dieser Zeit werfen möchte, hat dazu am kommenden Wochenende Gelegenheit, denn da wird „Bernarda Albas Haus“ nochmals aufgeführt. Termine sind am Donnerstag, 27., Freitag, 28. und am Samstag, 29. Oktober, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr.



Tickets für das Stück gibt es online oder unter der Ticket-Hotline Tel. 01806/700 733.

