Weilheimer Festspiele präsentieren „Der Raub der Sabinerinnen“

Inszenierung begeistert

Von Bianca Heigl schließen

Weilheim – Es ist eine liebgewordene Tradition: Zur Weihnachtszeit präsentieren die Weilheimer Festspiele Heiteres. Und so auch in diesem Jahr. Mit der Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul Schönthan in einer Bearbeitung von Robert Gillner ist diese Rechnung aufgegangen. Und so entließ man am vergangenen Freitag ein bestens gelauntes Premierenpublikum in die Weihnachtstage.

Das Stück ist ein wahrer Klassiker: Gymnasialprofessor Gollwitz (Timo Alexander Wenzel) hat als Student ein Stück geschrieben, das er heute als „Jugendsünde betrachtet. Ganz anders seine Haushälterin Rosa (Nathalie Seitz), die den Meister und das Stück verehrt und auf eine Aufführung hofft. Da kommt der Schmierentheaterdirektor Striese (Ansgar Wilk) gerade recht. Er will sein Theater in Rudolfstadt füllen und hofft auf die Anziehungskraft eines Stückes einer örtlichen Berühmtheit. Es kommt, wie es kommen muss: Gollwitz stimmt der Aufführung zu unter der Bedingung, dass er nicht namentlich als Autor genannt wird und seine Frau (Katja Brenner) nichts davon erfährt. Gleichzeitig erhält er unverhofft Besuch von einem Berliner Weinhändler (Uwe Kosubek), mit dem er ein Erlebnis in einem zwielichtigen Etablissement teilt und der seinen Sohn Emil (Hewa Asaad) sucht. Dieser ist wiederum – statt Medizin zu studieren – bei Strieses Wanderbühne als jugendlicher Liebhaber in Aktion und verdreht Gollwitz‘ Tochter Paula (Tasja Fischer) den Kopf. Und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Die schwungvolle Komödie spielt im Gollwitz’schen Salon, der von Andreas Arneth liebevoll gestaltet wurde und das leicht angestaubte Bürgertum wunderbar widerspiegelt. Auch bei den Kostümen blieb man in der Zeit, so dass alles sehr stimmig ist.



Unter der Regie von Yvonne Brosch laufen hier die Protagonisten zur Höchstform auf: Da ist der ständig von Geldsorgen und Personalmangel geplagte, sächselnde Striese, der für jede Notlage eine oft schräge Lösung parat hat. Sein Widerpart Gollwitz gibt sich typisch bürgerlich, fühlt sich aber gleichzeitig vom Werben des Theatermannes um sein Stück geschmeichelt; nur weiß er nicht, wie er es seiner sittenstrengen Frau Gemahlin beibringen soll. Dazu Rosa, die in ihrer beherzten Art das Ruder übernimmt und damit auch den herrlich berlinerischen Weinhändler Groß becirct, der ihr schließlich einen Antrag macht. Und mittendrin das Liebespaar Emil und Paula, die sich vom ganzen Tohuwabohu nicht beirren lassen. Das alles macht den Schwank um Liebe, Ansehen und Eitelkeiten zu einem wunderbaren Theaterabend und zu einer „Hommage auf alle, die sich für ihr Theater abrackern“, wie man auf dem Programm ganz richtig lesen kann.



Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, hat noch an folgenden Terminen Gelegenheit, das Stück zu erleben: Montag, 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), um 18 Uhr, Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr, sowie an Silvester, 31. Dezember, um 18 Uhr. Restkarten gibt es online. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch melden unter 015256570359.

