Schüler des Weilheimer Gymnasiums testen App

Betreuten die 11. Klasse des Weilheimer Gymnasiums bei der praktischen Erprobung von „Botty“ (v.li.): Die Studierenden Martin Möhle, Lena Sindel, Leonie Popken, Gereon Elvers, Delun Xu und Klassenlehrer Marcus Schiefer. © LRA

Weilheim – Gemeinsam mit der Technischen Universität München wurde im Landkreis Weilheim-Schongau die Evaluation eines Informatik-Forschungsprojekts durchgeführt. Unter dem Titel „Botty – der Datenschutz-Chatbot“ fand am Gymnasium Weilheim eine digitale Unterrichtsstunde statt, bei der Schüler*innen eine Chatbot-gestützte App zum Thema Datenschutz testeten und unmittelbares Feedback zu ihren Eindrücken und Erfahrungen gaben.



Durchgeführt wurde die Evaluation von sechs Studierenden der TU München, betreut wurden sie dabei von Dr. Matthias Utesch, Nilüfer Faizan und Benedikt Betzwieser von der Fakultät für Informatik sowie von Andreas Nolte (DigiConsult Germany). Seitens des Gymnasiums war Klassenleiter Marcus Schiefer am Projekt beteiligt.

Die Schüler der elften Klasse arbeiteten in der Unterrichtseinheit in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit mit dem Chatbot „Botty“, der mit Hilfe von Spielinhalten komplexe Sachverhalte vermitteln soll – konkret über Datenschutz und den Umgang damit. Mit dem Avatar „Botty“ wurden die Jugendlichen durch Alltagssituationen geführt und so spielerisch an den sensiblen Umgang mit dem Thema Datenschutz herangeführt. Die beteiligten Studierenden Martin Möhle, Delun Xu, Lena Sindel, Leonie Popke, Liping Yang und Gereon Elvers standen den Schülern dabei unterstützend zur Seite und sammelten am Ende der Unterrichtseinheit die Eindrücke. Diese werden später in die weitere Entwicklungsarbeit einfließen.

„Die Schülerinnen und Schüler haben uns sehr wertvolles Feedback zu der App geliefert“, sagte Elvers. „Man merkte, dass es ihnen auch Spaß gemacht hat“, ergänzte Sindel. Popken meinte: „Es kamen zudem sehr praktische Vorschläge von ihnen, die wir auch bei unserer weiteren Arbeit miteinbeziehen werden.“



Projektbetreuer Utesch betonte den hohen Nutzwert von Gamification: „Bei solchen Lernspielen verbinden sich Lernen und Spaß. Auf diese Weise kann die digitale junge Generation gut erreicht werden. Solche Inhalte ergänzen den Standardunterricht von heute.“ Utesch bedankte sich im Namen aller Projektteilnehmenden und im Namen der TU bei der Schule und Schulleiterin Beate Sitek für die gute Zusammenarbeit: „Wir kooperieren bereits seit zehn Jahren, und erhalten immer sehr qualifiziertes Feedback.“



Auch Klassenlehrer Schiefer bedankte sich im Namen der Schule und der Schüler: „Sie haben sich sehr auf diese interessante Stunde gefreut und auch hochmotiviert mitgemacht, wirklich alle waren Feuer und Flamme.“ Das Thema Datenschutz stelle zudem ein wichtiges Thema gerade für Jugendliche dar. „Durch solche Projekte und Bemühungen wird bei ihnen Bewusstsein dafür geschaffen“, erläuterte Schiefer.

