Weilheimer Gymnasium stellt Spendenlauf auf die Beine

Von: Stephanie Novy

Zwei fünfte Klassen des Weilheimer Gymnasiums haben bei der Auftaktveranstaltung des Spendenlaufs die ersten Kilometer reingeholt. © Novy

Weilheim – Wie Ameisen wuselten 60 Kinder über den Marien- und Kirchplatz. Die Fünftklässler des Weilheimer Gymnasiums nahmen an der Auftaktveranstaltung eines Spendenlaufs der Schule teil.

3 600 Kilometer ist das große Ziel. Das ist die Strecke von Weilheim nach Kyjiw und zurück. Unter dem Motto „One World – Let‘s run for Peace“ beteiligen sich alle Klassen des Gymnasiums an dem Spendenlauf – also annähernd 1 000 Schüler*innen. Gesammelt wird für SOS Kinderdorf (Ukraine), Nachbarschaftshilfe Hohenpeißenberg (Helferkreis Ukraine), Asyl im Oberland und Ärzte ohne Grenzen.

Den Anfang haben zwei fünfte Klassen vergangene Woche gemacht. Sie liefen in einem abgesteckten Parcours durch die Weilheimer Innenstadt. Angefeuert von Lehrkräften, Familienmitgliedern oder auch Passanten. Jede gelaufene Runde wurde dabei auf einer Laufkarte festgehalten. Und jeder Kilometer bedeutet bares Geld. Denn die Kinder und Jugendlichen suchen sich für den Spendenlauf private Sponsoren. Das können die Eltern, Oma und Opa oder Bekannte sein.



Der Lauf über Marien- und Kirchplatz war nur die Auftaktveranstaltung. In den Osterferien werden viele der Schüler privat weiterlaufen. Und nach den Ferien wird es im Sportunterricht weitere Möglichkeiten geben Kilometer zu sammeln.



Aber es sind längst nicht nur die Schüler, die laufen. Auch die Lehrkräfte werden sich auf die Beine machen, wie Michael Scharbert, erweiterte Schulleitung, bei der Auftaktveranstaltung erzählte. Auch mit anderen Schulen habe man Kontakt aufgenommen. Ebenso wollen auch einige Eltern einen Lauf organisieren.



Die Idee zu dieser Aktion kam von den Schülern selbst, wie die neue Schulleitung Andrea Martin berichtet. Nach dem Ausbruch des Krieges habe Aufruhr und Verunsicherung geherrscht. Man habe mit den Kindern und Jugendlichen deshalb Gespräche geführt. Daraus sind dann auch Ideen entstanden, wie man helfen kann. So haben zum Beispiel einige Schüler Friedensbänder geknüpft und diese dann für den guten Zweck verkauft.



Und es ist eben auch die Idee mit dem Spendenlauf aufgekommen. Nach den Osterferien haben die Kinder und Jugendlichen noch vier Wochen Zeit, die Marke von 3 600 Kilometern zu erreichen. Wobei nicht nur die Schüler sich auf den Weg machen sollen. Lehrkräfte, Eltern, Weilheimer Schulen, Firmen, öffentliche Einrichtungen – das Gymnasium lädt die ganze Welt ein, für den Frieden zu laufen. „Die Friedensfahne ist bunt, die Welt ist bunt und wir Läufer werden ‚bunt‘ sein“, heißt es im Aufruf der Schule.

