Weilheimer Kindertagesstätten fordern Verlängerung der „Sprach-Kitas“

Von: Stephanie Novy

Auf dem Marienplatz in Weilheim informierten Mitarbeiterinnen von Sprach-Kitas über das drohende Aus des Bundesprogramms. © Privat

Weilheim – Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist”, soll zum Ende dieses Jahres auslaufen. Dagegen gibt es Protest. Auch in Weilheim werben die teilnehmenden Kindertagesstätten für einen Erhalt des Programms.

Im Juli hatte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über das Ende des Programms informiert. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 sind keine weiteren Gelder dafür vorgesehen. Nach Ansicht des Bundes sollen die Länder zukünftig die Finanzierung übernehmen. Die sehen wiederum den Bund in der Verantwortung. Wenn niemand zahlt, heißt das automatisch das Aus für die Sprach-Kitas.

Um das zu verhindern, startete Wenke Stadach, Leiterin einer Sprach-Kita aus Mecklenburg-Vorpommern, bereits am 1. August eine Petition. Die ist mittlerweile beendet und es haben rund 278 000 Menschen unterschrieben. Die Mindestzahl von 50 000 Unterschriften wurde damit deutlich übertroffen. Vor Kurzem durfte Stadach deshalb bei einer offiziellen Anhörung im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags sprechen.



Doch damit nicht genug. Zwei Tage später fand eine Haushaltssitzung im Bayerischen Landtag statt. Zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen von Sprach-Kitas in Bayern kamen dazu nach München, um für den Erhalt des Programms zu demonstrieren. Darunter auch einige aus Weilheim. Zudem wurde vorab auf dem Marienplatz darüber informiert, warum die Sprach-Kitas so wichtig sind.



„Jedes vierte Kind hat einen zusätzlichen Sprach-Förderbedarf“, erklärte Tina Ruhe, die Leiterin des Kinderhaus „Am Sonnenfeld“, dessen Träger die FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH ist. Das hat vielseitige Gründe: Einerseits gibt es, verstärkt durch den Krieg in der Ukraine, viele Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Auf der anderen Seite hätten einige Eltern nicht mehr so viel Zeit für ihre Kinder, erläuterte Roberta Fischer, Leiterin des Städtischen Kinderhaus Pfiffikus. Aber auch Corona scheint seine Spuren hinterlassen zu haben. Das Gesicht des Kita-Personals war lange Zeit hinter einer Maske verschwunden. Gerade für Krippenkinder ist es allerdings wichtig die Mundbewegungen zu sehen, um sprechen zu lernen.



Es besteht also ein erhöhter Förderbedarf. Der wurde seit Januar 2016 unter anderem mit Hilfe des Bundesprogramms Sprach-Kitas gedeckt. Hierbei werden spezielle Fachkräfte ausgebildet, die in den Einrichtungen halbe Stellen besetzen. Sie unterstützen das Personal, beobachten, leiten an, geben Feedback, beraten und geben auch neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Sprachförderung an die Erziehenden weiter.



Bei den Sprach-Kitas stehen vier Bereiche im Mittelpunkt, wie Fischer erklärte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik, Zusammenarbeit mit den Familien und Digitalisierung. Konkret wird das zum Beispiel durch Erzähltheater oder das dialogische Vorlesen von Büchern erreicht. Es gehören aber auch organisatorische Dinge dazu, wie etwa das Gestalten von Aushängen mit Informationen für die Eltern.



Würde das Bundesprogramm tatsächlich nicht fortgesetzt, wäre das ein großer Verlust, da waren sich die Weilheimer Vertreterinnen einig. Nicht zuletzt, weil dadurch Fachkräfte verloren gehen – in einer Branche, die sowieso schon Probleme hat Nachwuchs zu finden. Aus der Petition von Stadach geht hervor, dass deutschlandweit 7 000 halbe Stellen gestrichen sowie rund 500 Fachberatungen entlassen werden müssten.



Und nicht zuletzt leiden dadurch die Kinder. Ohne Sprache keine Integration. Weniger Bildungschancen. Eine verschlossene Welt.

