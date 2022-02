Weilheimer Komod Festival soll 2022 stattfinden

Von: Mihriban Dincel

Zuletzt fand das Komod Festival 2019 statt. © Archivfoto: Wiethaler

Weilheim – Die Zeichen bei den Corona-Maßnahmen stehen auf Lockerungen. Bereits im März sollen sich viele Dinge ändern. Das macht Hoffnung auf mögliche Veranstaltungen, Treffen und Feiern im Sommer. Ein Event ist bereits geplant: Das Komod Festival 2022.

Nach einer langen Pause, denn das letzte Komod Festival fand 2019 statt, kann wieder getanzt, gegessen und gefeiert werden. Vier Tage lang, vom 14. bis 17. Juli, besteht angrenzend zu dem Gelände der Naturfreunde Weilheim an der Ammer die Möglichkeit, vielfältige Musik zu hören sowie an verschiedenen Workshops und anderen Aktivitäten teilzunehmen. Neben dem Fest gibt es wieder eine Wiese zum zelten.

Zwar steht das genaue Programm noch nicht im Detail fest, doch für ausreichend Musik sei gesorgt. Denn laut Christian Botsch, Hauptveranstalter des Festivals, werden auch in diesem Jahr verschiedene DJs und Live Bands auftreten. Daneben soll erneut Yoga angeboten werden sowie verschiedenes Kunsthandwerk an Verkaufsständen. Auch wird es wieder Foodtrucks mit kulinarischen Leckereien geben. Für den Sonntag ist dann ein Kultur- und Familientag geplant, an dem sich Kinder an einer Kletterwand, die die Naturfreunde zur Verfügung stellen, oder bei interaktiven Angeboten, wie Töpfern oder einer Seifenblasenaktion, austoben können. Botsch ist trotz ungenauer Lage zuversichtlich. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Veranstaltung mit einem entsprechenden Hygienekonzept für 1 000 Teilnehmer möglich sein wird“. Außerdem stünde er diesbezüglich mit dem Gesundheitsamt Weilheim-Schongau und mit allen nötigen Behörden im Austausch. „Wenn die Lage es erlaubt, ist die Erhöhung des Kartenkontingents wahrscheinlich“, fügt der Veranstalter hinzu.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Aktuell ist es möglich, Tickets für das ganze Wochenende oder den Kultur- und Familientag am Sonntag zu erwerben. Ab Mitte März werden dann auch einzelne Tageskarten für Donnerstag, Freitag oder Samstag angeboten. Tickets und weitere Informationen auf der Facebook-Seite des Komod Festivals 2022, Instagram: komod_kultur oder unter http://komod-festival.de/tickets/.

