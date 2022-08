Für Humus wERDschätzung: Weilheimer Künstler Frank Fischer von Bundespräsident eingeladen

Teilen

Grund für die Einladung ist die Humus-Aktion, die unter anderem in Weilheim stattfand. © Kohler

Weilheim– Völlig unerwartet erreichte den Weilheimer Künstler Frank Fischer eine persönliche Einladung vom Bundespräsidenten in das Schloss Bellevue zum Bürgerfest im August. Grund dafür ist die Aktion wERDschätzung.

„Im Zentrum des Bürgerfestes steht das ehrenamtliche Engagement. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen präsentieren sich an Ständen im Schlosspark. Dazu werden Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die das Ehrenamt in herausragender Weise mit Leben erfüllen“, heißt es in der Einladung.

Dies sei nicht nur eine besondere Auszeichnung für wERDschätzung, so Fischer, sie signalisiere auch, dass diese „Kunstaktion für die Erde“ inzwischen in der Hauptstadt, in der Kunstwelt und in der breiten Öffentlichkeit große Anerkennung finde. „Alle die wERDschätzung – wann und wo auch immer – unterstützt haben oder sich beteiligt haben, dürfen jetzt ganz groß im Herzen mit feiern“, freut sich der Weilheimer Künstler.



2018 startete er wERDschätzung in Weilheim und zieht seitdem um die Welt. Im Mai dieses Jahres arrangierte Fischer zusammen mit der Weilheimer Agenda 21 in einer Kunstaktion vier Tonnen Humus auf dem Kirchplatz und lud zu einer öffentlichen wERDschätzung ein (wir berichteten).

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote